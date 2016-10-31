Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Представители ФИФА 31 октября провели инспекцию для оценки подготовки футбольного стадиона на Крестовском острове и города в целом к проведению Кубка Конфедераций 2017 года. Эмиссаров ФИФА сопровождали представители оргкомитета «Россия-2018» и чиновники городской администрации, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Гостям рассказали о том, какие работы будут вестись на стройплощадке стадиона в ноябре. В частности, после удаления выкатного поля из чаши стадиона будут проводиться работы по натяжению вант, демонтажу временных конструкций под кровлей, доведению до проектного положения мембраны кровли, отделке внутренних стен, установке вентиляционных камер.

«Инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем, текущему состоянию газона, перспективам его зимней консервации и последующей расконсервации перед тестовыми матчами», — отметили в Смольном.

Представители ФИФА осмотрели футбольное поле, которое было выкачено в чашу стадиона несколько дней назад, а также помещения команд, душевые, раздевалки для спортсменов и зрительские зоны.

На совещании, помимо хода строительства стадиона, обсуждались вопросы подготовки транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, проведение Фестиваля болельщиков в 2018 году и другие темы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на строящемся стадионе состоялся первый любительский футбольный матч между командами ОАО «Метрострой» и сборной строителей Петербурга.

Ради этой любительской встречи на выдвижное футбольное поле, которое впервые было перемещено в чашу стадиона 24 октября, нанесли временную разметку. Чтобы не повредить травяному газону, пыльные и отделочные работы внутри стадиона приостановлены. Вскоре поле вновь выдвинут за пределы чаши, где оно перезимует в укрытом виде.

Стадион должен быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2016 года. Первые профессиональные футбольные матчи на стадионе запланированы на конец марта 2017 года. Летом Петербург примет футбольный Кубок конфедераций, а в 2018 году на арене пройдут несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один полуфинал.