Магас, 31 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен посетить святые места в Мекке. Свое повторное совершение хаджа ингушский лидер осуществит во время визита ингушской делегации в Саудовскую Аравию в ноябре текущего года, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе главы региона.

GLady Мекка. Хадж

Во время так называемого малого хаджа (умры) Евкуров посетит главные святыни для мусульманского мира — мечеть аль-Харам в городе Мекка и священную Каабу. Его будут сопровождать известные религиозные деятели Ингушетии. Среди них представители потомков пророка Мухаммада, в том числе Саид-Хусен Акилов. По словам главы республики, он вносит огромный вклад в дело духовно-нравственного воспитания населения, приобщения молодежи к истинным ценностям Ислама.

В ходе визита в Саудовскую Аравию будут также проведены ряд встреч представителей духовенства Ингушетии с местными религиозными деятелями. В них предполагается поднять вопрос, связанный с религиозным просвещением.

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Из Ингушетии в Мекку отправилась первая группа паломников

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров совершил первое паломничество в Мекку. Свое желание посетить святые места он объяснил тем, что хочет укрепить свой дух и стать лучше. По мнению Евкурова, покаяние перед Всевышним и перед людьми — это первый шаг к очищению души.