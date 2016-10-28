Копенгаген, 28 октября, 2016, 23:35 — ИА Регнум. С января 2021-го года согласно новым нормам Международной морской организации (ИМО) выбросы оксидов азота, осуществляемые кораблями в Балтийском и Северном морях, должны быть значительно сокращены. Как пишет сегодня, 28 октября, газета The Copenhagen Post, на этом настояла Дания, ИМО и прибрежные государства поддержали инициативу.

x1klima Пена Северного моря

«Дания работала в течение нескольких лет, чтобы ужесточить требования к выбросам оксидов азота для кораблей в Северном и Балтийском морях», — заявил министр окружающей среды и продовольствия Дании Эсбен Лунде Ларсен. «Мне очень приятно, что настойчивость Дании окупилась, и консенсус стран региона в желании сделать что-либо привел к тому, что Морская международная организация утвердила более жесткие требования. Сокращение выбросов оксидов азота с судов положительно скажется на здоровье и на окружающей среде», — уверен министр.

Борьба с потенциальным загрязнением начнется уже на стадии строительства корабля: предполагается, что все суда, заложенные на верфях после 1 января 2021-го года, должны быть спроектированы таким образом, чтобы последующие выбросы оксидов азота составляли максимум 35% от текущих показателей.

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Ожидается, что окончательное утверждение новых норм состоится на следующем заседании Морской международной организации весной 2017-го года. Инициативу уже поддержали все прибрежные страны: Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Германия, имеющие выход к Северному морю. Что касается Балтики, то тут к ним присоединились Финляндия, Россия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Морская международная организация ужесточила требования к допустимому содержанию серы в топливе кораблей в Балтийском и Северном морях. Согласно «серной директиве» ИМО с 2015-го года содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0.1%.

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