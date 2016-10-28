Москва, 28 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Москве планируют построить три новых поликлиники. Как сообщает пресс-служба департамента строительства столицы, «Управление гражданского строительства» объявило конкурс на поиск подрядчиков на разработку проектно-сметной документации. Общая сумма контрактов превышает 117 млн рублей. Проектирование трех объектов будет закончено в апреле 2017 года.

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В пресс-службе уточнили, что к 2018 году планируется построить детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену на пересечении улица Волынская и улица Авиаторов в районе Солнцево. Начальная цена контракта составляет 36,6 млн рублей.

Также, в 2019 году планируется закончить строительные работы детской поликлиники на 320 посещений в смену по адресу улица Полярная, владение 11 в районе Южное Медведково. Начальная цена контракта составляет 38,3 млн рублей.

В 2019 году также планирутся открыть детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену по адресу улица Яблочкова, дом 3 в районе Бутырский. Начальная цена контракта составляет 42,7 млн рублей.

Напомним, с 2011 года власти Москвы проводили реформу здравоохранения, результатом которой стало увольнение более 8 тысяч медицинских сотрудников и закрытие 28 больниц. Согласно заявлениям властей, в медучереждениях должны работать только высококвалифицированные кадры на совершенно другой технике и по другим технологиям.

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