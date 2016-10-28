Рига, 28 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года мировые цены на энергоносители, а также на промышленное и сельскохозяйственное сырье выросли, в будущем это повлияет на цены производителей в Латвии, заявили в Министерстве экономики, сообщает портал Delfi.lv.

401(K) 2012 Рост цен

Большая доля произведенной в Латвии продукции реализуется на экспортных рынках, в связи с этим на цены производителей влияют глобальные тенденции, в частности, динамика мировых цен на сырье. Так, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в сентябре 2016 года по сравнению с августом 2016 года уровень цен производителей в промышленности увеличился на 0,3%. Сообщается, что главным образом на изменения цен производителей больше всего повлияли рост цен в деревообрабатывающей сфере и в производстве продовольственных продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2016 года по сравнению с августом 2016 года, потребительские цены в Латвии выросли на 0,5%, а годовая инфляция составила 0,6%. Согласно данным ЦСУ, за год наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги отдыха и культуры, медицинское обслуживание, алкогольные напитки и табачные изделия, товары группы связи. В свою очередь на изменение потребительских цен, также повлияло небольшое падение цен на транспортные товары и услуги, услуги, связанные с жильем, одежду и обувь.

Читайте также: В Латвии прогнозируют рост цен на газ