Махачкала, 28 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. 108 человек попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции в столице Дагестана. Общее число обратившихся к врачам составило 131 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Как сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Минздрава Дагестана, большинство заболевших — дети школьного возраста и молодые люди трудоспособного возраста.

В официальном сообщении ведомство информирует об осложнении эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям в Махачкале. При этом отмечается, что тяжелые формы заболевания не зарегистрированы. Из общего числа обратившихся с клиникой острой кишечной инфекции 79 детей и 52 взрослых.

В настоящее время выясняются причины возникновения вспышки инфекции.

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Махачкалинский клуб, в котором отравились дети, работал без госрегистрации (Дагестан)

Отметим, что в 2014 году в Махачкале произошло массовое отравление детей. После праздника в одном из городских кафе в инфекционную больницу попали 14 детей. Одна девочка скончалась в больнице. Как заявила главный педиатр регионального министерства здравоохранения, ученица четвертого класса скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности. В ходе прокурорской проверки было установлено, что детское кафе осуществляло свою деятельность без государственной регистрации.

В прошлом году массовое отравление питьевой водой произошло в городе Дагестанские Огни. 79 жителей города, в числе которых 47 детей, заразились вирусным гепатитом «А». Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным сетям.