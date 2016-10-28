Ростов-на-Дону, 28 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Главный спонсор футбольного клуба «Ростов», который расторг контракт с командой, может вернуться к финансированию жёлто-синих. Такую возможность не исключил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, который с августа текущего года занимается стабилизацией ситуации в коллективе, пишет ИА «Чемпионат-Ростов».

vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

Вероятность возобновления спонсорских отношений между группой компаний «Агроком» и донской футбольной командой есть, но произойдёт это не раньше второй половины сезона 2016/17.

«Я думаю, что решение о приостановке финансирования — это все-таки не решение об отказе, и очень рассчитываю, что ко второму кругу удастся найти какие-то общие подходы руководства ФК «Ростов» и ГК «Агроком», которые помогут продолжить оказывать спонсорскую помощь футбольному клубу», — сказал Гуськов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Ивана Саввиди расторгла договор с футбольным клубом «Ростов» в сентябре. Решение было принято в связи с тем, что желто-синие не выполняют свои обязательства по договору. Это случилось после того, как коллектив вышел на игры Лиги чемпионов УЕФА в форме без логотипа спонсора.

Команда не оставила недовольство без ответа и объяснила ситуацию правилами УЕФА. Согласно утверждённым пунктам, футболисты не могут выходить на матчи в форме, на которой указаны разные спонсоры в двух турнирах — РФПЛ и Лиги чемпионов. Так, в РФПЛ ростовчане выступаю в форме с логотипом титульного спонсора «ТНС Энерго», на встречи с топ-клубами Европы игроки выходили в «чистой» форме, то есть без указания какого-либо спонсора вообще.

Напомним, российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком» являлся генеральным спонсором ФК «Ростов» с марта 2016 года. Договор был рассчитан на пять лет.

Ранее по теме: Стабилизировать ситуацию в ФК «Ростов» будет первый замгубернатора