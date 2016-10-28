Чебоксары, 28 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии предъявлено обвинение бывшему руководителю Государственной службы занятости населения республики. Ему инкриминируют четыре эпизода взяточничества, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По версии следствия, в августе и декабре 2015 года в Чебоксарах и Москве обвиняемый, занимая должность главы региональной Госслужбы занятости населения, четыре раза получал взятки от сотрудников двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках программного обеспечения. Следствие полагает, что размер взяток составлял от 14 до 100 тысяч рублей, всего было получено 244 тыс. рублей.

«Средства предназначались за оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку программного обеспечения. В том числе — путем предоставления фирмам возможности подготовить выгодные для себя коммерческие предложения, направления для участия в аукционах коммерческих предложений от аффилированных им юрлиц, способствование заключению госконтрактов», — сказал Олег Дмитриев.

Бывшему главе Госслужбы занятости населения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных чч.1 и 2 ст.290 УК РФ (получение взятки — по 4 эпизодам). Наложен арест на принадлежащие обвиняемому два земельных участка общей площадью 2,5 тыс. кв. метров в Батыревском районе. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено следственными органами управления ФСБ России по Чувашской Республике. 3 марта 2016 года чиновник, который на тот момент работал заместителем министра труда Чувашии, был помещён под домашний арест. Примечательно, что 1 марта в Чебоксарах состоялось совещание с участием премьера Дмитрия Медведева и членов федерального правительства, посвящённое вопросам занятости.

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Напомним, что в настоящее время в Чувашии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего полпреда республики при президенте РФ Леонида Волкова. Его подозревают в незаконном присвоении более 2 млн рублей «премиальных» за все четыре года госслужбы. Бывший член чувашского правительства направил письмо в адрес президента РФ Владимира Путина, утверждая, что он невиновен и использовал систему оплаты премий, которая была до него. Ранее обвинительные приговоры были вынесены в отношении бывшего министра природных ресурсов Чувашии Ивана Исаева и экс-министра спорта республики Анатолия Николаева.

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