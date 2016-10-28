Красногорск, 28 октября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Наметившаяся в последнее время тенденция муниципалитетов Московской области к укрупнению своих территорий и преобразованию в городские округа может иметь ряд положительных особенностей: сокращение трат на чиновников и дальнейшее градостроительное развитие. Тем не менее, последнее может стать настоящей проблемой для жителей области, так как открывает путь к интенсивному притоку населения и усилению нагрузки на инфраструктуру. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился заместитель директора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройка

«Основных идей, которые преследуют власти, две: первое — сократить управленческие расходы на содержание аппарата муниципальных властей. Второе — упростить возможности для освоения земельных участков для дальнейшего градостроительного развития», — пояснил Плисецкий.

Эксперт также отметил, что последствиями такой политики может стать нехватка парковок, увеличение нагрузки на инфраструктуру и исполнение социальных гарантий.

«Основные минусы могут быть для жителей, потому что открывается возможность для массового жилого строительства, которое несет дополнительные нагрузки и на сети и социальную ситуацию, интенсивный приток нового населения и всех вытекающих последствий. Необходимо же обеспечивать людей магазинами, спортивными объектами, проблемы могут возникать и с парковочными местами», — заключил собеседник агентства.

Напомним, 25 октября на заседании регионального правительства губернатор Андрей Воробьев заявил, что в области продолжат преобразование территорий региона в городские округа. После этого о своем желании «укрупниться» заявили сразу в нескольких муниципальных образованиях области. Так, 27 октября инициатива депутатов совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск по проведению административной реформы получила поддержку Общественной палаты и главы района Вадима Андронова. Ранее глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий объявил, что превращение его муниципалитета в городской округ может пройти уже весной 2017 года. Глава Талдомского района Владислав Юдин, в свою очередь, сообщил, что муниципалитет планирует стать городским округом уже до начала 2017 года. О желании объединиться в городской округ также заявили в Рузском районе Подмосковья.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, оптимизация территорий в области началась в мае 2014 года с объединения Королева и Юбилейного. В декабре 2014 года было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. Решение о формировании городского округа Озеры, включающего городское поселение Озёры и сельские поселения Бояркинское и Клишинское, было принято в марте 2015 года. Затем в Можайском районе объединили все поселения, кроме Можайска и Бородино. В течение двух лет укрупнение получили также: Щелковский район, Кашира и Мытищи, Серебряно-Прудский район, были объединены Подольск, Климовск и Подольский район.

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