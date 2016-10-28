Новосибирск, 28 октября, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Новосибирска заявили о нецелесообразности реализации проекта строительства четвертого моста через реку Обь. Городские парламентарии считают, что существует риск наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен бюджет Новосибирской области. К тому же, планируемое место расположения мостового перехода и предлагаемая ценовая политика не позволят обеспечить пропускную способность автомобильного транспорта, соответствующую запланированной.

Проект четвертого (Центрального) моста в Новосибирске

Совет депутатов Новосибирска обозначил свою позицию на октябрьской XI сессии, после чего направил письмо со своей официальной позицией по вопросу строительства в Законодательное собрание региона, от которого ранее получили протокольное поручение.

На последней сессии необходимость строительства дополнительных мостовых переходов в Новосибирске под сомнение не ставилась. Мнение городских депутатов — в целях развития транспортной инфраструктуры, и, учитывая рост количества автомобильного транспорта в городе и проблему с автомобильными заторами, строительство моста необходимо Новосибирску.

«Однако реализация проекта представляется возможной при условии исключения обязанности концедента по компенсации части расходов в случаях недополучения концессионером запланированных доходов», — заявили ИА REGNUM в совете депутатов города, уточняя свою позицию по вопросу.

Депутат Георгий Андреев считает, что в данном случае, спешка ни к чему.

«Я считаю, что к такому значимому проекту нельзя подходить настолько халатно. Ощущение, что у инициаторов цель — заработать деньги, а сам мост — уже второй вопрос. В текущей ситуации, этот проект надо остановить, а только потом уже разбираться, что к чему», — заявил Андреев ИА REGNUM.

В свою очередь, представители общественности предлагают вместо строительства четвертого моста через Обь заняться «Южным транзитом». Как рассказал ИА REGNUM член Общественного совета по транспорту Новосибирской области Владимир Кириллов, их организация подготовила предложение для постоянной комиссии совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству, которое сегодня, 28 октября, будет передано председателю комиссии Игорю Кудину.

Представители Общественного совета по транспорту считают, что в ближайшей перспективе грозит паралич движения в новосибирском научном центре — Академгородке. И случится это после запуска первой и второй очереди Восточного обхода. И эта проблема, подчеркивают общественные активисты, признана на областном уровне.

«Кроме того, поскольку в причине данной ситуации имеется стратегический просчет при проектировании федерального объекта — Восточного обхода, Росавтодор и Минтранс РФ ведут работу по поиску решений. Мы неоднократно встречались с главой Росавтодора Романом Старовойтом, в последнее время для решения проблемы подключилось руководство ФАНО, СО РАН, депутаты Заксобрания и Государственной думы. Одним из оптимальных вариантов решения проблемы является строительство, так называемого «Южного транзита», от перспективной развязки Восточного обхода в районе Кольцово, со строительством автомагистрали между Нижней Ельцовкой и Академгородком, со строительством мостового перехода в направлении Юного Ленинца, с развязками в районе Бердского и Советского шоссе, и выходом на Ордынское кольцо и дорогу на Толмачево в районе поста ГИБДД около Хилокского ранка», — сказано в письме на имя Кудина, авторы которого, отмечают, что «Южный транзит» уже включен в Генеральный план Новосибирска.

Реализуя этот проект, по мнению представителей общественности, Новосибирск может выступить заказчиком строительства 1-й очереди «Южного транзита», и претендовать на федеральное финансирование данного стратегического дорожного проекта, потому что, фактически, речь идет о строительстве полноценной кольцевой автодороги вокруг Новосибирска — аналога МКАД, которая «не только разгрузит Новосибирск от транзитного транспорта, но и облегчит сообщение в Новосибирской агломерации, решит проблему пробок в ряде районов города, придаст толчок развитию как города, так и всей новосибирской агломерации».

Как уточнил ИА REGNUM Владимир Кириллов, они просят постоянную комиссию по городскому хозяйству города рассмотреть возможность привлечения федеральных инвестиций для решения проблем Академгородка и города Новосибирска.

«Москва, Минтранс выберет наш проект, мы уверены», — подчеркнул Кириллов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале октября стало известно, проект четвертого моста в Новосибирске прошел первый этап отбора на получение софинансирования из средств, собранных по системе «Платон».

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Проектная документация нового новосибирского моста прошла Главгосэкспертизу, но окончательное решение о выделении денег от «Платона» будет принято правительственной комиссией по транспорту.

Стоит отметить, что необходимость четвертого моста на тех условиях, на которых планируется строить этот мост сейчас, вызывает споры не только среди представителей общественности, но и среди депутатов и власти.

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С критикой выступил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что специалисты мэрии неоднократно высказывали замечания к проекту в ходе обсуждения, в том числе по экономической схеме, но их не учли.

«Расплачиваться будет бюджет, а потоки, которые сейчас рассчитаны в концессионном соглашении, они очень дискуссионные», — заявил Локоть.

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Проектная структура финансирования строительства четвертого (Центрального) моста в Новосибирске предусматривает консолидированное привлечение средств федерального, регионального бюджетов и средств частного партнера. Предельные объемы финансирования на стадии объявления конкурса по выбору инвестора выглядели так: средства регионального бюджета — до 3,8 млрд руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета — до 25,7 млрд руб., средства частного инвестора (акционерный и заемный капитал) — до 16 млрд руб. При этом, областные власти подчеркивают, что строительство мостового перехода именно в створе ул. Ипподромская — один из очередных плановых этапов, реализация которого жизненно необходима городу. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство моста было заказано еще в 2012 году. В феврале 2014 года мэр города утвердил техническое задание на проектирование. В апреле 2015 года проект строительства на условиях государственно-частного партнерства был рассмотрен и одобрен к реализации Инвестиционным советом мэрии Новосибирска. При этом, при положительном решении вопроса, в следующие 25 лет концессионер в виде гарантированного (бюджетом Новосибирской области) дохода получит 91 млрд рублей.

Заявки на участие в инвестконкурсе на строительство моста подали три компании: московское ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания», ООО «Новосибирская концессионная компания». Конверты с конкурсными предложениями будут вскрыты 15 ноября 2016 года. Срок подписания концессионного соглашения с победителем — не позднее 8 марта 2017 года.