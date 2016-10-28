Москва, 28 октября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Российские академики, члены «Клуба 1 июля», выступили с заявлением в поддержку требования о лишении министра культуры России Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук, пишет 28 октября газета «Коммерсантъ».

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Как отмечает издание, в своём обращении академики выражают возмущение тем, что Владимир Мединский «критерием истинности и достоверности исторического труда объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает».

Учёные считают, что министр «подменяет исторические факты лженаучными мифами», и подчёркивают, что «патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности». Академики припомнили Мединскому и фразу «мрази конченные», произнесённую в адрес исследователей, усомнившихся в исторической легенде о подвиге 28 панфиловцев.

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«Мы считаем, что решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции учёных, и никакое административное давление здесь недопустимо. Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России», — говорится в обращении, подписи под которым поставили 24 учёных.

Академики также потребовали отправить в отставку руководителей Высшей аттестационной комиссии и переподчинить эту структуру от Минобрнауки к Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября ВАК отозвала дело о лишении Владимира Мединского учёной степени из диссертационного совета Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Глава аттестационного органа Владимир Филиппов объяснил это решение тем, что двухмесячный срок рассмотрения заявления диссертационным советом УрФУ истек ещё 17 сентября.

Напомним, с заявлением в Минобрнауки о лишении Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук 25 апреля обратились профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.

Заявители назвали диссертацию Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» ненаучной, «а местами и прямо абсурдной».

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