Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В память о жертвах крушения российского самолета А321 над Синайским полуостровом большой колокол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в годовщину трагедии ударит 224 раза — по числу погибших в катастрофе людей. Об этом сегодня, 27 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

isaacy.ru Исаакиевский собор

Траурная панихида пройдет в Исаакиевском соборе 31 октября с 10:00 до 10:30. В память о жертвах крупнейшей в истории российской авиации катастрофы над городом зазвучит большой колокол Исаакия. После траурной акции от Исаакиевского собора отправится автобус, который отвезет на Богословское кладбище горожан, решивших поклониться памяти погибших земляков.

В крушении самолета А321 в Египте 31 октября 2015 года погибла и сотрудница музея «Исаакиевский собор» Ирина Шарова, а также ее 13-летняя дочь Лиля.

По словам Николая Бурова, близкие и сослуживцы почтят память погибшей коллеги и ее дочери и посетят кладбище, где возложат цветы на могилы. «Остался вдовец. Мы выделяли средства, чтобы помочь с последним обрядом. Конечно, всё это очень тяжело, потому что тянулось бесконечно долго, тянулся процесс опознания», — добавил Буров.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что неопознанные останки тел погибших в авиакатастрофе лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом захоронят в братской могиле на одном из мемориальных кладбищ Санкт-Петербурга. Но требуется дождаться разрешения Следственного комитета, поскольку часть из них еще находится в Египте и не исследована российскими специалистами.

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В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленобласти. Причиной трагедии, по данным специалистов ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в РФ решением Верховного суда).