Минск, 26 октября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики Белоруссии посчитало необходимым «в связи с участившимися обращениями» представить справочную информацию о ценах на природный газ для населения, сообщает пресс-служба министерства.

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«С 1 января 2016 года цена покупки природного газа газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» составляет 179,4 долл. США/тыс. м3 (с НДС) (345,7 руб./тыс. м3 при соотношении курса белорусского рубля к доллару США на 1 октября 2016 года 1:1,9268) или 149,5 долл. США/тыс. м3 (без НДС). При этом, 132,77 долл. США/тыс. м3 — цена импортируемого природного газа в Республику Беларусь, определенная соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года (в привязке к цене на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации), 16,73 долл. США/тыс. м3 — наценка ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за оказанные для республики услуги газоснабжения природным газом по магистральным трубопроводам (данные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость)», — сказано в официальном сообщении.

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Минэнерго отметило, что цена газа для конечных потребителей формируется исходя из цены покупки природного газа газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также наценки газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз», осуществляющих доставку природного газа по газораспределительным сетям. Сумма наценки не названа, однако отмечено, что в соответствии с приложением 3 к постановлению Совмина № 1166 от 30 декабря 2013 года «цена на природный газ для конечных потребителей республики, обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» на предоставление услуг газоснабжения, установлена на уровне 373,8 руб./тыс. м3 (с НДС)».

«Средняя цена на природный газ для населения с учетом структуры его потребления различными тарифными группами составляет 142,3 руб./тыс. м3 (с НДС). Кроме того, для населения введена дифференциация цен на природный газ в зависимости от периода его потребления: в отопительный (с 15 октября по 15 апреля) и межотопительный периоды, — проинформировало министерство. — Данная дифференциация предполагает установление глубоко субсидируемых цен на природный газ для целей отопления в отопительный период, когда объем его потребления домохозяйствами весьма значителен. В настоящее время уровень вышеуказанной цены составляет 77,6 руб./тыс. м3 (с НДС)».

В итоге цена на природный газ для населения в межотопительный (летний) период, составляет 284,2 бел. руб. за 1 тыс кубометров с учётом налога на добавочную стоимость. Минэнерго Белоруссии отметило, что «обе вышеуказанные цены ниже уровня цены, обеспечивающей полное возмещение экономически обоснованных затрат газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз», в 4,8 и 1,3 раза соответственно». Отметим, что из опубликованного сообщения невозможно сделать вывод о том, насколько затраты белорусского госмонополиста обоснованы, так как соответствующих расчётов или ссылки на них не приводится.

По данным министерства, менее 3% от общего объема потребления природного газа населением оплачивается по цене, обеспечивающей полное возмещение экономически обоснованных затрат. Поэтому «в целях компенсации недоплаты населением за оказание услуги по газоснабжению» Совмин прибег к практике «перекрестного субсидирования», означающее компенсацию «недоплаты населением за потребленный природный газ по субсидируемым государством ценам за счет установления более высоких цен на природный газ для потребителей реального сектора экономики».

«Необходимо также отметить, что цена на природный газ для населения в Республике Беларусь в несколько раз ниже уровня цен для соответствующей категории потребителей Евросоюза, и практически соответствует по уровню цене на природный газ для населения в Российской Федерации, которая занимает одно из лидирующих мест в мире по добыче природного газа», — проинформировало министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года правительство Белоруссии пытается добиться снижения цены импортируемого из РФ природного газа. С 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию белоруской «дочки» российского «Газпрома» не по контрактной цене, а по цене, которую посчитали правильной в Совмине Белоруссии. В итоге образовался долг около $300 млн, наличие которого официальный Минск категорически отрицал вплоть до сокращения российских поставок нефти, которую руководство Белоруссии так же, как и газ получает по «интеграционным» ценам. В октябре официальный Минск согласился погасить долг до 20 октября, но до сих пор не сделал этого. Ожидается, что 27 октября данный вопрос обсудит с белорусскими друзьями и партнёрами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.