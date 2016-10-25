Минск, 25 октября, 2016, 21:28 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Флаги государств СНГ

В новом рейтинге Doing Business, составленном экспертами Всемирного банка, Россия заняла 40-е место, Белоруссия — 37-е, Казахстан — 35-е, а Украина — 80-е. Об этом 25 октября проинформировала группа ВБ.

В обновлённом рейтинге комфорта ведения бизнеса позиция России улучшилась на 11 пунктов, а Белоруссии — на 13 пунктов. В целом Союзное государство выглядит неплохо. Однако лидерство на постсоветском пространстве эксперты ВБ решили присудить прибалтийским республикам.

ТОП-10 рейтинга сформировали Новая Зеландия (лидер), Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Аутсайдером признана Сомали, от которой недалеко ушли Эритрея, Ливия, Венесуэла, Южный Судан и ЦАР.

На улучшение позиции Белоруссии повлияла позитивная динамика по таким показателям, как «Подключение к системе электроснабжения», «Разрешение неплатежеспособности» и «Защита миноритарных инвесторов». Тем не менее, в рейтинге ей далеко до Латвии (14-е место) и Литвы (21-е место).

Всего в рейтинг включено 190 стран разных континентов. Оценка производилась экспертами группы Всемирного банка по 10 критериям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно указывал на необходимость улучшения позиции Белоруссии в международных рейтингах. Критикуя «западников» за ангажированность и политическую мотивацию, чиновники Белоруссии попытались улучшать свои позиции в собственных рейтингах, после чего пытались оперировать данными рейтингов китайских и других альтернативных агентств, однако очевидного успеха такая деятельность не имела. Отметим также, что прозападная оппозиция в Белоруссии в прежние годы постоянно приводила в пример Украину как более комфортную для ведения бизнеса.