Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга (КАД), автотрасса Западный скоростной диаметр и вся дорожная сеть северной столицы подготовились к работе в условиях наступившего зимнего сезона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») перешла на зимний режим организации работ по содержанию федеральной трассы А-118 (Кольцевой автодороги) и искусственных дорожных сооружений на ней. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья Пузыревский. Ранее о готовности противостоять зимним осадкам рапортовали профильные службы города.

Сегодня утром петербуржцев встретил первый мокрый снег. Такая погода может продержаться в северной столице на срок вплоть до недели, прогнозируют синоптики. Особо осторожными в связи с наступлением зимнего ненастья призывают быть водителей, которые не успели поменять летнюю резину своих автомобилей на зимнюю.

«Организованно круглосуточное дежурство ответственных работников и готовность дорожно-эксплуатационной техники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и снегоочистке независимо от времени суток, — сообщил Илья Пузыревский о мерах, принимаемых на КАД. — Обеспечен особый контроль за систематическим проведением в период неблагоприятных погодно-климатических условий превентивных противогололёдных мероприятий на участках КАД, подверженных образованию зимней скользкости».

Для содержания участков КАД в зимний период, по его словам, будет задействовано 97 единиц специальной дорожной техники, оборудованной бортовыми навигационными терминалами ГЛОНАСС. Также организовано взаимодействие с местными органами МЧС, ГИБДД, Росгидромета.

«Кроме того, для борьбы с зимней скользкостью будет использоваться собственная автоматизированная система метеорологического обеспечения, включающая в себя 32 дорожные метеостанции и 212 датчиков, контролирующих состояние поверхности дорожного покрытия» — добавил Пузыревский.

В полном объёме заготовлены противогололедные материалы, которые складированы на пяти производственных базах, равноудаленных друг от друга на всей протяжённости КАД. Проверены и испытаны отопительные системы производственных баз. Оборудованы теплые стояночные боксы для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Минувшей ночью, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Пузыревский, на КАД была проведена противогололедная обработка солью, чтобы к утру, когда идет максимальный поток транспорта, обеспечить безопасный проезд.

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Также накануне 14 единиц крупной спецтехники проводили аналогичную обработку противогололедным составом дорожного покрытия Западного скоростного диаметра (ЗСД), рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы». Через мобильное приложение автолюбителям разослали уведомление о предстоящем снеге, а на табло вдоль трасс выводилась информация о необходимости внимательно отнестись к дорожной ситуации.

«Эксплуатационная техника давно «переобута» в зимнее оборудование. Так, на тех же машинах теперь будет производиться обработка противогололедными составами вместо поливомоечных мероприятий» — пояснили в пресс-службе оператора ЗСД.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга к зиме готовиться начали еще в мае этого года. На сегодняшний день дежурная техника подготовлена к сложным погодным условиям. Особое внимание специалисты планировали уделить наледи на трассах. Для борьбы с ней они обрабатывают опасные места слабосолевым раствором.

Вместе с тем, увеличения числа аварий или изменения характера ДТП сегодня не наблюдалось, заверили корреспондента ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.