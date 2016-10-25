Москва, 25 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В 2016 году в Арктике планируется построить порядка 15 объектов военной и социальной инфраструктуры. Об этом сегодня, 25 октября, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщили в Минобороны РФ.

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«Обустройство инфраструктуры Вооруженных сил РФ в поселке Южный на архипелаге Новая Земля идет полным ходом, строительство технических позиций зенитных ракетных частей и авиации, социальной инфраструктуры, а также аэродрома Рогачево осуществляется в соответствии с графиком», — отметил Булгаков.

Кроме того, идет строительство здания дежурной смены, гаража, инженерных сооружений и коммуникаций, а также площадки для построения личного состава. По словам замминистра, в целях создания необходимой социальной инфраструктуры возводятся общежитие для размещения личного состава на 100 человек, столовая и хранилища военной техники.

Аэродром Рогачево будет реконструирован в конце 2017 года. В настоящее время на нем идут работы по расширению и удлинению взлетно-посадочной полосы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике по инициативе президента России создаётся военная инфраструктура. С 1 декабря 2014 года в российском секторе Арктики приступило к выполнению задач Объединенное стратегическое командование, созданное на базе Северного флота. В настоящее время в Арктике возводится уникальный административно-жилой комплекс «Арктический трилистник».

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