Минск, 24 октября, 2016, 21:54 — ИА Регнум.

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2016 года составила 732,9 рубля, рабочих и служащих — 734,8 рубля», — проинформировал 24 октября Национальный статистический комитет Белоруссии.

belstat.gov.by Начисленная среднемесячная заработная плата работников Белоруссии по областям и Минску

В деноминированных «зайчиках» номинальная начисленная средняя зарплата белорусских работников в сентябре сократилась на 2,3% и в долларовом эквиваленте составила $384. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата за январь-сентябрь 2016 года составила 713,9 белорусских рублей.

Реальная зарплата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года упала на 4,1%. Этот же показатель за январь-сентябрь 2016 года сократился на 4% к уровню такого же периода прошлого года.

В сентябре ситуация по зарплатам в Белоруссии кардинально не изменилась: в номинальном выражении больше всех получали в Минске (1,0149 тысяч белорусских рублей), а из профессий самыми высокооплачиваемыми были работники, учтённые по категории «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» (3,2386 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты были в Гродненской области (635 рублей), а из профессий — у работников социальной сферы и культуры (около $200).

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год и сопровождается падением не только ВВП, но и жизненного уровня населения. Официальный прогноз на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, предполагает рост ВВП не менее чем на 0,3%, экспорта товаров и услуг не менее чем ан 3,5%, реальных располагаемых денежных доходов населения не менее чем на 0,5% и так далее. По факту прогноз был неадекватным ещё на момент подписания (в декабре 2015 года), что стало очевидным уже в середине 2016 года.

Александр Лукашенко 22 декабря 2015 года предупредил белорусов: 2016 год будет самым трудным за всю историю. При этом он отметил, что виноваты «наворочавшие проблем» Россия, Украина и Казахстан.