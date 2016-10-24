Москва, 24 октября, 2016, 21:52 — ИА Регнум. В Мосгордуме планируют законодательно урегулировать деятельность уличных музыкантов. Как заявил 24 октября на заседании столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям ее глава Евгений Герасимов («Единая Россия»), также планируется решить вопрос с выступлении поэтов на улицах и в парках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Мы из джаза». реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР «А ну-ка, убери свой чемоданчик»

«Сейчас уличные музыканты работают в парках, метро, других общественных пространствах, однако до сих пор их деятельность не узаконена. Мы работаем в этом направлении. Где это возможно сделать, художники и музыканты получат законный статус», — сообщил Герасимов.

Замглавы департамента культуры столицы Владимир Филиппов отметил, что в 27 парках артистам предоставлено 56 точек для выступлений. В мэрию поступают предложения и заявки от уличных музыкантов. «В ближайшее время мы намерены определиться, по какому пути пойти дальше. Вариантов несколько: сертифицировать всех желающих музыкантов, принимать заявки на портале, либо занять максимально демократические позиции и ничего не регулировать», — пояснил он.

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В свою очередь, представитель ГУП «Московский метрополитен» Олеся Михайлова напомнила, что в городе проводился проект «Музыка в метро». По ее словам, организаторы получают большое количество положительных откликов."Проект признан успешным и будет расширяться», — уточнила Михайлова.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что мэр Москвы Сергей Собянин обещал урегулировать деятельность уличных музыкантов. В свою очередь, депутаты Мосгордумы предлагали ввести специальный патент для музыкантов и запретить использовать звукоусилительную технику в зоне жилой застройки.

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