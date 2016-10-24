Таллин, 24 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Лаупаской основной школе в центральной Эстонии установлен бронзовый бюст унтершарфюреру СС Харальду Нугисексу. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает эстонское издание BaltNews. ee со ссылкой на региональное издание Jarva Teataja.

German Federal Archives Зверства СС

Открытие бюста приурочено к 95-й годовщине со дня рождения «героя». По словам директора учебного заведения Каарела Алуоя, увековечивание памяти Нугисекса будет способствовать росту патриотизма у учащихся, повысит готовность защитить страну в случае агрессии извне. Установка бюста именно здесь связана с тем, что Нугисекс закончил местную школу в 1937 году.

Напомним, в годы Второй мировой войны Нугисекс добровольно вступил в ряды 20-й эстонской дивизии СС. В 1944 году унтершарфюрер Нугисекс был награжден высшим военным орденом Третьего рейха «Рыцарским крестом». Всего этой награды были удостоены 43 воевавших на стороне Гитлера иностранца, в их числе два эстонца. После своего пленения чешскими партизанами в 1945 году, провел почти семь лет в лагерях для военнопленных в Сибири. Был амнистирован в 1953 году и в 1958 году после продолжительной жизни в России вернулся в Эстонию. Скончался 2 января 2014 года на 93-м году жизни. Министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу в своём соболезновании отметил, что «Харальд Нугисекс был легендарным эстонским военным».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2008 года в лютеранской церкви Святого Юри в Тори (западная Эстония) Нугисексу была вручена специальная медаль «от благодарного эстонского народа». Антифашистский комитет Эстонии обратился к руководству церкви Тори с вопросом: «Разве христианская церковь не осудила фашизм, разве уже отменен приговор Нюрбернского трибунала? Разве мыслимо было бы для нынешней Германии награждать легионеров СС медалями благодарности от имени немецкого народа?».

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