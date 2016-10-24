В эстонской школе открыт бюст выпускника — «легендарного» эсэсовца
Таллин, 24 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Лаупаской основной школе в центральной Эстонии установлен бронзовый бюст унтершарфюреру СС Харальду Нугисексу. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает эстонское издание BaltNews. ee со ссылкой на региональное издание Jarva Teataja.
Открытие бюста приурочено к 95-й годовщине со дня рождения «героя». По словам директора учебного заведения Каарела Алуоя, увековечивание памяти Нугисекса будет способствовать росту патриотизма у учащихся, повысит готовность защитить страну в случае агрессии извне. Установка бюста именно здесь связана с тем, что Нугисекс закончил местную школу в 1937 году.
Напомним, в годы Второй мировой войны Нугисекс добровольно вступил в ряды 20-й эстонской дивизии СС. В 1944 году унтершарфюрер Нугисекс был награжден высшим военным орденом Третьего рейха «Рыцарским крестом». Всего этой награды были удостоены 43 воевавших на стороне Гитлера иностранца, в их числе два эстонца. После своего пленения чешскими партизанами в 1945 году, провел почти семь лет в лагерях для военнопленных в Сибири. Был амнистирован в 1953 году и в 1958 году после продолжительной жизни в России вернулся в Эстонию. Скончался 2 января 2014 года на 93-м году жизни. Министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу в своём соболезновании отметил, что «Харальд Нугисекс был легендарным эстонским военным».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2008 года в лютеранской церкви Святого Юри в Тори (западная Эстония) Нугисексу была вручена специальная медаль «от благодарного эстонского народа». Антифашистский комитет Эстонии обратился к руководству церкви Тори с вопросом: «Разве христианская церковь не осудила фашизм, разве уже отменен приговор Нюрбернского трибунала? Разве мыслимо было бы для нынешней Германии награждать легионеров СС медалями благодарности от имени немецкого народа?».
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