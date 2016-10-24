Якутск, 24 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Депутат столицы Якутии просит прокуратуру проверить законность назначения Евгения Чекина на должность председателя правительства республики. Кандидатура Чекина, поддержанная главой республики Егором Борисовым, будет вынесена на голосование Госсобрания Якутии уже на этой неделе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение в надзорное ведомство отправил депутат городской думы Якутска Анатолий Кырджагасов.

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«Прошу срочно проверить и доложить депутатам Государственного собрания республики о фактах нарушения законности, опубликованных в СМИ, до принятия ими решения», — говорится в официальном письме, адресованном прокурору республики Николаю Пилипчуку.

Текст документа публикует SAKHALIFE.RU. В нём парламентарий Якутска напоминает, что по статье «О государственной службе Якутии» назначение на должности должно проводится по конкурсу, который бы оценивал профессиональный уровень претендентов. Анатолий Кырджагасов интересуется, была ли применена такая процедура к Евгению Чекину, которого в 2011 году назначили на должность специалиста в министерстве экономического развития республики.

Другой вопрос депутата к надзорному ведомству — проходил ли Евгений Чекин службу по военному призыву? Её необходимость для назначения на госдолжности прописана в законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации», напоминают прокуратуре. Ещё одна просьба к надзорному ведомству — проверить наличие у Евгения Чекина дополнительного высшего образования по специализации государственных должностей гражданской службы. Это условие установлено квалификационными требованиями к руководителям и советникам в законе «О государственной гражданской службе республики».

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Депутат просит прокурора Якутии на основании изложенного немедленно осуществить надзор за соблюдением регионального и федерального законов о гражданской службе исполнительным органом республики при приёме на госслужбу Евгения Чекина и его назначением на должность главы регионального правительства. Информацию по претенденту в премьер-министры Анатолий Кырджагасов просит предоставить до принятия решения о его вступлении в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, утвердить или отклонить предложенную главой республики кандидатуру Евгения Чекина депутаты Госсобрания Якутии должны будут на заседании 25 октября. Ранее это назначение было одобрено на заседании профильного комитета регионального парламента. Кандидатура вызвала шквал негодования общественности. Главной причиной недовольства стало то, что Чекин — уроженец Ярославской области и в Якутию приехал всего 5 лет назад.