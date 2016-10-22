Москва, 22 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации (РФ) Наталья Поклонская прокомментировала решение суда по делу о молодых людях на Gelandewagen, которые устроили гонки с полицейскими в Москве.

duma.gov.ru Наталья Поклонская

«Я в корне не согласна с приговором суда, — цитирует бывшего прокурора Крыма RT. — Я так понимаю, что прокурор просил наказание, соразмерное содеянному и общественной опасности того деяния, которое было совершено, и личности подсудимых. Но судья не прислушался к мнению прокурора».

При этом Поклонская добавила, что была возмущена поведением молодых людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября Гагаринский суд Москвы признал сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова виновным в оскорблении полицейских и приговорил его и его подельника Виктора Ускова к обязательным работам в течении 300 часов. Третий фигурант Абдувахоб Маджидов, непосредственно управлявший транспортным средством, был полностью оправдан. Также суд постановил изъять Mercedes Gelandewagen, на котором была устроена гонка по улицам Москвы, в пользу государства.

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