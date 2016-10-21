Москва, 22 октября, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Вооружённое нападение на инкассаторов произошло вечером 21 октября на западе Москвы, грабителями похищено около 1,3 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошёл в районе дома №14 по проспекту Вернадского. «Люди в масках, угрожая огнестрельным оружием, завладели инкассаторской сумкой, в которой находились денежные средства и скрылись», — сообщил собеседник агентства.

Как передаёт телеканал «Россия 24», вооружённое нападене произошло в салоне сотовой связи «Связной». В настоящее время полиция предпринимает меры по розыску налётчиков.

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