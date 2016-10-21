Екатеринбург, 21 октября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Уральские депутаты активно обсуждают арест директора АО «Корпорация Развития» (КР). Они заявляют, что уже давно подозревали неладное в вотчине Сергея Маслова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге прошло очередное заседание наблюдательного совета прославленной «Корпорации Развития», директора которой Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова подозревают в хищении 1 млрд рублей. Корпорация в основе своей занимается инвестиционными проектами трех субъектов Уральского федерального округа — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Доля Свердловской и Челябинской областей в ней столь незначительна, что аресты первых лиц КР не потревожили тамошнее медийное пространство. На сегодняшний день главной повесткой наблюдательного совета является реализация проекта Северного широтного хода. Ради этого департамент имущественных отношений ЯНАО увеличил долю в корпорации с 32,67% до 34,88%. Соответственно доля ХМАО снизилась с 36,51% до 35,32%, а Тюменской области — с 29,68% до 28,7%.

Ранее по теме: Руководители «Корпорации развития» арестованы по решению суда

Ранее «Корпорация развития», департамент госимущества и департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключили договор о предоставлении бюджетных инвестиций в оплату допэмиссии 1 млн штук акций корпорации, размещенных по закрытой подписке. Сумма сделки составила 1 млрд рублей — первый транш ранее одобренной акционерами допэмиссии ценных бумаг на сумму 6 млрд рублей. Эти средства должны быть использованы для завершения строительства совмещенного мостового перехода через реку Надым, сообщают в департаменте имущества ЯНАО.

Мост является частью инвестиционного проекта Северный широтный ход. Общая протяженность «хода» составит 707 км, которые соединят станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Данная магистраль обеспечит Ямалу постоянную связь с «большой землей». Как считают многочисленные эксперты, арест Сергея Маслова и его заместителя не скажутся на реализации важного всероссийского проекта и вряд ли станет тормозом для дальнейшего строительства пути.

Сейчас в уральских СМИ гадают, кому были выгодны аресты Сергея Маслова и Владимира Карманова — РЖД, зампредседателя правительства РФ Дмитрию Рогозину или же врагам полпреда УрФО Игоря Холманских. Ныне арестованного Маслова называют чуть ли не креатурой уральского полпреда.

Депутат Государственной думы Владимир Сысоев рассчитывает, что следователи разберутся, куда ушли средства, вложенные в АО «Корпорация Развития». «Ещё будучи депутатом Тюменской областной думы, я неоднократно поднимал вопрос о том, куда ушли вложенные 30 млрд рублей, — поясняет «Областной газете» (Свердловская область) депутат Госдумы. — Сегодня фактически нет ни одного проекта, который был бы завершён и вообще заработал. Мы сегодня имеем массу незаконченных объектов на Ямале и Югре. В частности, это ТЭС «Полярная», куда втянули банки и компании из Чехии, брошенный завод «Полярный кварц» в Ханты-Мансийском автономном округе».

Сысоев заявляет, что на заседаниях Тюменской областной думы не раз поднимались вопросы о нецелевом использовании денег корпорацией. И добавляет, что в последний раз «Корпорация Развития» публично отчитывалась о своих доходах почти два года назад.

Финансовые вопросы к главе «Корпорации Развития» Сергею Маслову у депутатов Тюменской облдумы возникали на каждой встрече. В феврале 2014 года народные избранники обвинили корпорацию в распылении на множество проектов, ни один из которых не был доведен до конца. Либерал-демократ Михаил Селюков тогда прямо заявил, что баланс компании — «типичный баланс фирмы-однодневки, фирмы-банкрота». Речь шла о 30 млрд рублей, совокупно вложенных тремя субъектами — в частности, как отмечали тогда депутаты, на долю Тюменской области приходилось 14 млрд рублей. После этого в апреле 2015 года работу «Корпорации Развития» раскритиковал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который фактически потребовал вернуть региону часть вложенных средств.

Также читайте: В Югре требуют экстрадиции экс-директора «Полярного кварца» из Израиля

В разговоре с «URA.Ru» председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов заявил, что депутаты регионального парламент заинтересованы в том, чтобы найти концы и компенсировать затраты. «У них практически ни одного объекта не доведено до завершения, — пояснил Сергей Корепанов. — С электростанцией в Салехарде до сих пор непонятно — будет ли она. У нас были серьезные претензии в части, в том числе, и всех их финансовых дел. За что бы они ни брались — ничего до конца не довели».

Ранее по теме: Ямал увеличил свою долю в «Корпорации развития»

«У правительства ХМАО неоднократно возникали вопросы к деятельности корпорации, которые фиксировались в протоколах наблюдательного совета. Последний взнос Югра сделала в 2012 году. Последние годы губернатор запрещал делать взносы. В 2016 году более 700 млн не пустили, в 2015 году не дали порядка 600 млн», — рассказал «URA.Ru» источник, близкий к окружным властям.

Политолог Евгений Забродин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что существенно на воплощении проекта Северного широтного хода криминальная история с руководством «Корпорации Развития» не скажется. «Возможно, будут проволочки юридического характера. Но Северный широтный ход — приоритетный стратегический национальный проект, и история с арестами лишь добавит прозрачности в его реализации».

СПРАВКА:

АО «Корпорация развития» задумана, как некая копилка регионов Большого Урала для реализации крупнейшего инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» и ряда других инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности экономики областей и округов, и их диверсификацию. Создана была по поручению президента РФ Владимира Путина 30 августа 2006 года, при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Петра Латышева как ОАО «Корпорация Урал промышленный — Урал Полярный».

Целью проекта стало обеспечение экономической доступности и целесообразности вовлечения богатейших минерально-сырьевых ресурсов Приполярного и Полярного Урала в уральское промышленное производство путём создания транспортного коридора по восточному склону Уральских гор. До 2009 года корпорация «УП-УП» занималась только проектной документацией, а также были образованы дочерние предприятия, которые работали в убыток.

В 2012 году ОАО «Корпорация Урал промышленный — Урал Полярный» в результате ребрендинга, проведенного в целях вовлечения новых инвесторов и расширения географии реализации проектов, было переименовано в ОАО «Корпорация развития». Решение о переименовании корпорации наряду с акционерами поддержал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который в тот момент был полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.