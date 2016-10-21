Москва, 21 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин озвучил сумму сбора, который могут заставить выплачивать неработающих граждан Российской Федерации. Предлагается взимать «налог на тунеядство» в размере 20 тысяч рублей. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, инициатива властей является антисоциальной, а министру стоит приехать в регионы и попытаться устроиться там на работу.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Безумная, антисоциальная и антинародная идея. У нас не социализм, государство не может обеспечить всех работой, как это было в СССР, когда это было логично. У нас есть регионы, где вообще нет никакой работы. Как с этих людей такие безумные суммы снимать? Не поддается никакому описанию», — заявил Федоров.

Собеседник агентства также отметил, что не каждого гражданина без официального трудоустройства необходимо считать безработным или не желающим трудоустроиться.

«Для того, чтобы у нас о чем-то таком говорить, нужно чтобы государство возродило промышленность, сельское хозяйство, чтобы человек мог устроиться на достойную работу. У нас же так называемые безработные, с которых хотят снимать такой налог, они может заработками перебиваются. Это не значит, что они не хотят работать, а значит, что работы другой нет. Министру хорошо бы приехать в регионы и попытаться там устроиться и найти работу. Там сельское хозяйство убито, промышленности никакой, до города 200 километров порой. Это — очень плохая инициатива», — заключил Федоров.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве Российской Федерации разработан законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе. «Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже», — заявил Топилин, но подчеркнул, что точная сумма сбора пока не определена.

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