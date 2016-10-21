Москва, 21 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Сбор с неработающих граждан Российской Федерации (РФ), часто называемый в средствах массовой информации «налогом на тунеядцев», можно установить в размере 20 000 рублей в год. Об этом, как передает RT, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Кто не работает, тот не ест. Советский плакат

«Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог, — говорит Топилин. — За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 рублей».

При этом министр добавил, что если человек находится «в тени», взнос за него в фонд ОМС платит субъект России. «В среднем в регионах — 8 000 — 9 000, — говорит Топилин. — Итого 20 000 в год, для начала».

Министр добавил, что точная сумма пока не определена.

«Мне кажется, 20 000 — это нормально, маловато даже», — подытожил Топилин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в правительстве Российской Федерации (РФ) разработан законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе, сообщила 28 сентября 2016 г. в Совфеде вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта РФ от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила она.

При этом Голодец добавила, что вид платежа пока не обсуждался.

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