Москва, 21 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали лидера националистического объединения «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Демушкина, который подозревается в нарушении условий подписки о невыезде. Об этом Life.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Roma Yandolin Задержанный

«Лидер националистического объединения «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан за нарушение условий подписки о невыезде, которая была избрана в отношении него в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной ненависти и вражды», — уточнил источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что российский националист Дмитрий Демушкин был задержан в Москве после того, как он подал заявку на проведение в День народного единства «Русского марша».

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