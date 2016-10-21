Москва, 21 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Бутовском лесу Москвы ведется уничтожение деревьев, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель спортивного клуба «Альфа-Битца» Геннадий Бочаров. По его словам, на месте вырубки лесного массива висит информационный щит, на котором говорится, что для строительства забора вырубается порядка 15 000 растений.

Иван Шишкин. Осенний лес. 1876

«Нам необходимо максимально проинформировать все органы власти о вырубке леса в Бутовском лесу», — сообщил он, пояснив, что из-за производимой вырубки погибнет лыжная трасса спортивного клуба «Альфа-Битца».

Активисты, защищающий лесопарк, готовят петицию, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член штаба спасения Бутовского леса Алексей Ильвовский. Он отметил, что о том, что леса будут уничтожать жители близлежащих районов узнали еще в 1968 году, когда стало известно, что под застройку Службе Внешней Разведки (СВР) выделено 141 га территории Бутовского леса, к которой в 1985 были были присоединены еще 138 га в качестве охранной зоны. В 2006 году СВР выделили еще 246 га. Жители неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, вырубка остановилась, однако осенью 2016 года возобновилась.

«Оставьте Бутовский лес в покое, оставьте его жителям — такой наш посыл. Максимальное количество подписей, которое мне известно, было в 2011 году, и оно превышает 30 тысяч человек в бумажном виде», — пояснил Ильвовский.

Активисты уже подавали заявления в прокуратуру, где был получен ответ, что вырубка осуществляется на законных основаниях, сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Лыжный спорт» Иван Исаев. Кроме того, защитники получили ответ от департамента природопользования столицы, в тексте которого сообщается об имеющемся разрешении на строительство ограждения для войсковой части, в том числе на устройство патрульной радиальной дороги. «Все проектные решения предусмотрены в границах участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование Войсковой части», — сообщается в тексте ответа департамента (имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

Как прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), столичный парламент с конца сентября 2016 года получает обращения от жителей с просьбой остановить начавшуюся вырубку растений в Бутовском лесу.

Читайте подробнее: В Мосгордуму поступило более 90 жалоб на реконструкцию лесопарков в городе

Напомним, на сайте change.org в адрес мэрии Москвы опубликована петиция в защиту Бутовского леса, которую подписали уже 2629 человек. Создатели документа требуют прекратить строительные работы на объектах рекреации и спорта, в частности действующей в Бутовском лесопарке лыжной/велосипедной трассе.

«Требуется управленческое решение, которое остановит уничтожение одного из последних подобных мест отдыха и занятий спортом жителей Москвы. Внутри «старой» Москвы таких уже не осталось, это самое близкое и развитое. Силами общественных организаций и граждан на протяжении десятилетий здесь поддерживается благоприятная инфраструктура, позволяющая отдыхать миллионам людей, а также круглогодично проводить спортивные соревнования и оздоровительные мероприятия регионального и общероссийского уровня. Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению жителей города о том, как они хотят жить и растить детей», — сообщается в тексте петиции.