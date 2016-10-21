Якутск, 21 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Почему семью оленевода пришлось спасать, чем не нравится якутянам претендент в премьер-министры республики, какова цена ошибки мэрии, куда делись деньги на кино и чем полезно объединение авиакомпаний — подробнее о главных темах региональных СМИ Якутии в обзоре ИА REGNUM.

pixabay.com Оленьи рога. Cнег

В плену из-за бездорожья

В Якутии семья оленевода чуть не погибла от холода и голода, пишет РИГ SAKHAPRESS.RU. Женщина и двое детей 4 и 5 лет чудом выжили в летней одежде в 20-градусный мороз. Приехав на лето в местность Кэликис Момского района к отцу семейства, работавшему оленеводом, они не смогли вовремя вернутся домой из-за отсутствия дорог и рейсов вертолёта.

У детей не было теплой одежды, а температура в Момском районе ночью опускается до — 20−25 градусов. Продукты питания оказались на исходе, а рация не работает.

В конце сентября отец семейства выехал на оленях в село Тебюлях за продуктами и информировал о сложном положении семьи глав поселений Соболох и Тебюлях. Однако, силами администрации вывезти детей и женщину наземным или водным транспортом, не представилось возможным из-за бездорожья.

Вызволили семью из плена спасатели. «Жалоб на здоровье не поступало. В настоящее время семья находится по месту их проживания в селе Хонуу», — пояснили в службе спасения.

В согласовании отказать!

Региональные СМИ продолжают публиковать материалы, тема которых — протест против назначения премьер-министром Якутии Евгения Чекина. Как прокомментировал ситуацию ИГ «В Якутии.ру» известный правозащитиник, член антикоррупционной общественной организации «Батас» Николай Седалищев, Евгений Чекин нарушил закон при поступлении на государственную службу, следовательно, он не может служить в органах госвласти.

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Помимо того, закон не допускает прием на госслужбу лиц, не прослуживших на военной службе по призыву. Также у Чекина, как считает Седалищев, нет специального образования для государственной службы и необходимого для столь высокого назначения стажа в 8 лет на нижестоящих должностях.

Всё это, по мнению Николая Седалищева, является основанием для того, чтобы народные депутаты отказали в согласовании кандидатуры Евгения Чекина на пост премьера якутского правительства.

«Уххан.ру» публикует мнение экс-министра финансов Якутии Эрнста Берёзкина. «Государственные служащие высокого ранга в нормальном государстве должны, помимо знаний, иметь наработанный годами авторитет, — считает он. — А по логике главы республики и ряда депутатов, успевших дать елейные комментарии, самые удачные управленцы для Якутии — это тысячи, десятки тысяч русских чиновников, где-то по всей матушке России, которые лишь бы в Якутии, не дай Бог, проездом не бывали и не успели «вступить» в какой-то клан. А местные кадры все изначально — недостойные и коррумпированные».

Помимо остальных заявлений, Эрнст Берёзкин раскритиковал саму систему ГЧП: «Государственно-частное партнерство, которым занимался Чекин, в республике стало способом в обход федерального законодательства о государственных закупках «доить» бюджет». На успехи ГЧП в селе в виде «еврохотонов», наконец-то, журналисты обратили внимание. Хотя, я ещё в 2014 году говорил о том, что республика ценой в 200 миллионов рублей построила концлагеря для бедных коров. Даже защитники животных тогда не реагировали на эти слова. А теперь, ах ты боже мой, все спохватились! Виновными снова объявили ленивых сельчан…» — заявил Эрнст Берёзкин.

Он также считает: «Надежда только на одно — что этот факт станет первым шагом к тому, что люди, кому небезразлична судьба Якутии, наших детей, объединятся и в скором времени дадут отпор бездарности, кумовству, подхалимству, которыми «пропитана» вся наша государственная и муниципальная власть», — считает Берёзкин.

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Ошибка мэрии ценой в десятки миллионов

За возможность продолжить строительство инклюзивной школы №35 мэрия Якутска заплатит бизнесмену из бюджета 80 миллионов рублей, пишет News.Ykt.ru.

На эти деньги будут выкуплены склады, принадлежащие предпринимателю Олегу Тютюнникову. 40 миллионов будут выплачены ему в этом году и ещё столько же — в следующем. Такое решение приняли депутаты Якутской городской думы на сессии по корректировке бюджета на 2016 год. Одно из выкупаемых зданий используют под центр дополнительного образования, остальные будут снесены.

Напомним, земля со складами предпринимателя оказалась предназначенной под строительство школы для инвалидов из-за того, что мэрия переформировала участок, на котором стояло старое здание школы. Часть земли была отдана под строительство многоэтажки в качестве уплаты за снос здания, а на переданной муниципалитету взамен части участка оказались объекты другого предпринимателя, которые назначил за них высокую цену.

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«Его дочь» потеряла 5 миллионов рублей

ИА SakhaLife сообщает о новом скандале в республике. Он разгорелся вокруг фильма «Его дочь», снятого в Якутии и получившего два приза Уральского кинофестиваля.

Минкультуры Якутии возмущено высказываниями режиссёра фильма Татьяны Эверстовой, которая заявила, что не получила перечисленных в ведомство для его съёмки 5 миллионов рублей.

«Вроде никто впрямую не отказывал, но и денег я не дождалась. Переписка, ожидание тянулись месяцами. В какой-то момент президент Якутии лично распорядился выделить мне на фильм 5 миллионов рублей, но они растворились в местном Минкульте и до меня не дошли», — сказала она.

Данные высказывания являются некорректными и не опираются на фактологическую базу, оппонируют Эверстовой в министерстве культуры региона. Там подчёркивают, что не существует механизма, который позволяет перечислять бюджетные ассигнования физическому лицу, кроме конкурсов на государственные гранты. Деньги действительно были выделены, и потратили их на закуп специальной техники и кинооборудования с последующей передачей ГНКК «Сахафильм».

«От использования закупленного оборудования съемочная группа вышеупомянутого фильма отказалась, но порядок бюджетного финансирования таков, что необходимо соблюсти требования и предоставить отчет по использованию средств, которые не могут перечисляться получателям не на целевые нужды, причем в таком крупном объеме. Тем не менее, на начальном этапе производства фильма «Его дочь» использовалось оборудование ГНКК «Сахафильм», что также является формой государственной поддержки независимым кинематографистам», — пояснили в министерстве культуры.

Полезное объединение

В республике идёт слияние «Якутии» и «Полярных авиалиний». Об этом ЯСИА сообщила директор авиакомпании «Якутия» Ольга Фёдорова.

«Создание холдинга позволит повысить конкурентоспособность авиатранспортного комплекса республики, улучшит экономику предприятий отрасли», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Акции «Полярных авиалиний» внесены в уставный капитал «Якутии». В холдинге сохраняются самостоятельность юридических лиц с осуществлением их деятельности, сертификаты эксплуатантов и действующие лицензии.

«Слияние происходит в соответствии с тенденциями на российском рынке авиаперевозок», — пояснила Ольга Фёдорова.

По её словам, в процессе создания холдинга наиболее острым является вопрос оптимизации численности, сокращения коснутся прежде всего административно-управленческого персонала.

Директор «Якутии» также выразила уверенность, что создание холдинга позволит снизить стоимость авиаперевозок в северные улусы за счет оптимизации провозных емкостей парка воздушных судов регионального значения и сокращения издержек. В перспективе возрастёт инвестиционная привлекательность авиационных активов, появится возможность пополнения парка воздушных судов с помощью внебюджетных средств.