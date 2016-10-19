Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Ленинградской области за первые девять месяцев 2016 года составил 103,9% по отношению к тому же периоду 2015 года. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба областного правительства, ссылаясь на свежие данные Петростата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли инфляция

Для сравнения: индекс промышленного производства в среднем по РФ составил в январе-сентябре 100,3%, по Санкт-Петербургу — 103,4%.

При этом рост производства в обрабатывающих отраслях Ленобласти составил 7%. Экспорт товаров и продукции из Ленобласти превышает импортные поставки в 1,8 раза.

Строительство в Ленобласти за январь-сентябрь подросло на 8%: введено квартир и домов общей площадью 1 млн 743 тыс. кв. метров. Больше всего новостроек сдано во Всеволожском районе.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в Ленобласти за январь-сентябрь 2016 года составил 1,5 трлн рублей, что на 10,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Индекс потребительских цен в 47-м регионе с начала 2016 года составил 103,9%.

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Денежные доходы населения Ленобласти за 9 месяцев 2016 года выросли на 8,1%, до 27 тысяч 186 руб. в месяц на человека. Средняя заработная плата работников предприятий региона составила 35 тысяч 153 рубля, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом задолженность предприятий по выплате зарплаты в октябре 2016 года сократилась на 15,2%.

«Сегодня промышленность растет, дома и социальные объекты строятся, увеличиваются доходы населения. Это, безусловно, внушает оптимизм и подтверждает правильность экономического курса правительства региона», — заявил, комментируя эти цифры, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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