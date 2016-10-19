Хабаровск, 19 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ сообщения о разгорающемся в Хабаровском крае скандале, связанном с раздачей бесплатных дальневосточных гектаров на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС), официальный представитель совета считает «надуманными и не имеющими под собой почвы». Об этом Сергей Сусликов заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

Читайте также: «Коренные малочисленные народы Севера: реестр несуразностей»

Председатель губернаторского совета уполномоченных представителей «Коренных Малочисленных Народов Севера» опровергает высказывания от его имени в СМИ о том, что «коренные жители возмущены планами властей раздать их родовые земли по программе бесплатного гектара, а в национальных селах люди готовы «привязать себя веревками к батареям в администрации».

Сергей Сусликов полагает, что автор материала воспользовался непроверенной информацией.

«Нет никакого скандала. Есть определенные сложности, «подводные камни» в реализации нового закона «о дальневосточном гектаре». И есть умный, взвешенный и очень конструктивный диалог с министерством природных ресурсов Хабаровского края. Объясню, в чем проблема. С одной стороны — закон о бесплатном гектаре является благом и спасением для коренных народов. Такой простой пример: у охотников в тайге есть избушки — зимовья. Это места, где промысловик может остановиться на ночлег, отдохнуть. Район промысла, как правило, огромен. Поэтому, охотнику нужно не одну, а две-три избушки. Раньше федеральное законодательство этого не учитывало. И наших охотников штрафовали инспекторы лесоохраны, заставляли зимовья сносить. А вот с введением закона о гектаре появилась абсолютно законная возможность избушки узаконить. Бери гектар — строй, охоться, никто слова не скажет», — считает руководитель КМНС.

Вместе с тем, Сергей Сусликов отмечает и «особые просьбы» народов Севера, которым не так просто вникать в механизмы реализации закона. При этом он акцентирует, что понимание и помощь властей в этом вопросе есть.

«Пока наши орочи и нанайцы будут изучать закон, люди более грамотные, имеющие возможность нанять юриста и так далее, могут забрать эту территорию быстрее. А это родовые земли! Все, чего мы добиваемся, и в этом вопросе нашим соратником выступает минприроды края и лично министр Александр Ермолин, это обозначить в законе, что на получение бесплатного гектара на своих родовых землях коренные народы имеют приоритетное право. И еще один момент. Есть Постановление правительства края, определяющее территории традиционного природопользования. Эти земли входят в число тех, на которых возможно получение бесплатного гектара. На части этих земель наши люди традиционно ведут промысел, живут, рыбачат, охотятся, собирают дикоросы. Но есть земли, на которых мы не проживаем, не ведем промысел — они свободны. И это тоже необходимо учитывать при реализации нового закона. Но и по этому документу ведется работа! Мы провели совещание в минприроды. Вот, есть протокол, вот на нем резолюция министра: «Подготовить изменения в Постановление правительства Хабаровского края о Территориях Традиционного Природопользования». Я не знаю, кому понадобилось раздувать скандал. Возможно, где-то, в узком кругу, в приватном разговоре, я мог высказаться в том смысле, что «если сегодня не учесть все недочеты нового закона, то в будущем у нас у всех могут быть проблемы». Но тоже самое я говорил министру природных ресурсов края Александру Ермолину, и он со мной полностью согласен. Мы уверены, что все вопросы мы сможем решить без скандалов. Такая «помощь» нам точно не нужна», — подвёл итог в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Сусликов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае обладателями бесплатного гектара уже стали первые 100 человек. Всего на получение земельных участков претендуют 466 жителей региона. Наибольший интерес вызывают земли в районах имени Лазо, Бикинском, Хабаровском и Комсомольском.