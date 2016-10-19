Омск, 19 октября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. История с отменой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске, чем-то напоминающая скандал с «Тангейзером» в Новосибирске, вызвала большой общественный резонанс. В соцсетях ее с жаром обсуждают артисты и их поклонники, деятели культуры, журналисты, жители города.

Скриншот части афиши с сайта rock-opera.ru Фрагмент афиши театра «Рок-опера»

А началось все еще в 2015 году. Тогда, в ноябре, активисты движения «Семья, любовь, Отечество» попытались добиться снятия с показа в Омске этой рок-оперы. Однако сделать им этого не удалось, и спектакль прошел в местной филармонии. Говорят, имел успех у зрителей.

Вот и в этом году санкт-петербургский театр «Рок-опера» в рамках гастрольного тура собирался привезти знаменитейшую рок-оперу в Омск. Спектакль должен был состояться в ноябре в Омском государственном музыкальном театре. Однако этим планам не суждено было сбыться.

12 октября все те же активисты движения «Семья, любовь, Отечество» объявили на своем официальном сайте о намерении «остановить кощунство».

«Общественность Омска выступила против намеченного показа скандальной рок-оперы. На 1 ноября в Музыкальном театре г. Омска запланирован показ кощунственной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». С инициативой общественного противостояния кощунственной постановке выступило региональное отделение движения «Семья, любовь, Отечество». Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» по своему сюжету является непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями. Вольная трактовка священных текстов, привнесение в сюжетные линии несовместимого с христианскими идеалами разврата вызывают стойкое отторжение и протест у любого верующего человека, независимо от конфессии», — говорится в сообщении пресс-службы движения.

Православные активисты утверждают, что после прошлогоднего показа «общественность мобилизовалась и объединила свои усилия: было собрано более 1000 подписей против этого показа». Но, «к сожалению», чиновники этот факт проигнорировали.

«Общественники считают, что рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», проводит четкую линию водораздела между защитой ценностей и глумлением над тем, что свято для подавляющего большинства жителей, способствует разъединению общества и вызывает противостояние различных его представителей и групп. В контексте современной геополитической и внутриполитической ситуации возникновение дополнительных очагов социальной напряженности создает угрозу для безопасности государства», — считают активисты, возобновившие сбор подписей.

В итоге спектакль все-таки отменили. Местные СМИ сделали логичный вывод, что произошло это именно после протестов православных активистов. Также сообщалось, что директор омского музыкального театра «испугался повторения судьбы» Бориса Мездрича, уволенного с поста директора новосибирского театра по итогам скандала с «Тангейзером». Однако в официальном комментарии министерства культуры Омской области эту информацию не подтвердили. В Минкультуры ИА REGNUM заявили, что показ не состоится по инициативе прокатчика, руководствовавшегося исключительно «коммерческими интересами».

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«Это не первый случай, когда с постановкой «Иисус Христос — суперзвезда» случаются подобные казусы. Как ни странно, примерно 10 лет назад был подобный случай в Санкт Петербурге», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM арт-критик Вадим Климов.

«Дело в том, что фанатично верующие люди нетерпимы к тому, что происходит в мире. Это случается от того, что религиозный культ нацелен только на выкачивание денег у культурно невоспитанных людей. Для этого религиозным деятелям необходимо, чтобы люди были необразованными. Если вы заметили, то служители церкви высокого ранга никогда не поддерживают религиозных фанатиков. Но, например, они и не осудили священнослужителя, который поднял шумиху по поводу новосибирского «Тангейзера» (В Новосибирске оперу «Тангейзер» отменили под давлением православной общественности. Подробности этой скандальной ситуации читайте в сюжете «Постановка оперы «Тангейзер» в Новосибирске» — прим. ИА REGNUM ). Он ведь проиграл суд, но его даже никак не наказали», — рассуждает арт-критик.

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"Так было раньше, и так всегда будет. Сегодня Россию нельзя назвать светским государством. Декларировать можно все, что угодно. Но наше государство религиозное, которое поддерживает строительство храмов, выделяет на это средства, показывает на центральном телеканале патриарха. Единственное, хочу подчеркнуть, что через некоторое время люди, занимающиеся культурой и искусством, на которых так или иначе направлен этот неправедный гнев фанатиков, научатся использовать его для пропаганды и продвижения собственного культурного продукта. Научатся пользоваться их троллингом и переводить его в свою пользу. Думаю, что это будет уже очень скоро», — подытожил Вадим Климов.

В 2015 году, во время «зарождения» этого скандала, в Омской Епархии в качестве комментария процитировали слова председателя синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимира Легойды, который в 2012 году уже высказывал свою позицию о попытке запретить в Ростове-на-Дону показ рок-оперы: «Я не поддерживаю инициативу анонимной ростовской православной общественности о запрете рок-оперы. Конечно, православный человек не может принять тот образ Христа, который там есть. При желании можно дискутировать по теме, но считать это оскорблением — явный перебор».

Вот и сейчас, комментируя по просьбе корреспондента ИА REGNUM ситуацию с отменой спектакля в областном центре, в Омской Епархии заявили, что от тех своих слов не отказываются. Также в епархии добавили, то не имеют никакого отношения к отмене показа, однако подтвердили, что активисты вышеупомянутой общественной организации собирали в местных храмах подписи за отмену спектакля.

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Между тем, ни на сайте Омского государственного музыкального театра, ни на cайте театра «Рок-опера» никаких официальных заявлений по этому поводу нет. В афише «Рок-оперы» выступление в Омске, запланированное на 1 ноября, пока значится. Также рок-оперу в ноябре планируют показать в Новосибирске, который славится особенно активными «выступлениями» православных активистов.

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Добавим, деньги за уже купленные билеты на спектакль омичам обещали вернуть. Как пишет «Аиф-Омск», все потраченные средства зрителям отдадут в полном объеме согласно цене билета (от 800 до 2,2 тыс. рублей).

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Справка ИА REGNUM : рок-опера композитора Ллойда Веббера и либреттиста Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда» написана в 1970 году. Поставлена в 1971 году на Бродвее. Российская премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.