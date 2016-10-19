Озаботились: в Чувашии повышают зарплату чиновникам
Чебоксары, 19 октября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Чувашские чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат. Сделано это довольно бесхитростно: не за счёт увеличения оклада — дабы не вызвать праведное возмущение нищающего в кризис населения, а за счёт прироста денежного поощрения. Ну, а что: выборы прошли — теперь можно принимать непопулярные решения, увеличив для себя кусочек тающего бюджетного пирога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Правительство Чувашии решило поощрить армию региональных чиновников денежными поощрениями. В октябре Кабинет министров принял постановление об изменении принятых в 2013 году решений об окладах и ежемесячном поощрении госслужащих всех должностей и лиц, замещающих госдолжности, включая руководство республики. В новой редакции оклады всем оставили прежними, а вот размер поощрения вырос.
О цене щедрости этого бюджетного дара можно судить путём простых арифметических подсчётов. К примеру, для главы Чувашии ежемесячное вознаграждение осталось на уровне 56 626 рублей, а коэффициент поощрительных увеличен с 2,25 до 2,46 (количество месячных вознаграждений). Причём у главы региона, наряду с членами правительства, — наименьший рост данного коэффициента. В абсолютных цифрах размер ежемесячного поощрения для первого лица республики увеличится со 127,408 тыс. рублей до 139,3 тыс. рублей — увеличение на 11,89 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к зарплате главы Чувашии — почти 143 тыс. рублей. И так — по каждому чиновнику.
На сколько в итоге увеличивается фонд оплаты труда государственных служащих (то есть сколько потребуется средств из республиканского бюджета), не сообщается. Контрастом в этой арифметике выступают данные Чувашстата. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в январе-августе текущего года упали на 12,3%, среднедушевые доходы жителей составили 17,9 тыс. рублей. Реальная среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чувашии снизилась в январе-августе на 0,8%, составив 21 821,3 рубля.
Что касается средней зарплаты чиновников в Чувашии, то среди органов власти наибольшая зарплата традиционно у республиканских бюрократов. По данным статистики, в I полугодии 2016 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата у служащих в органах исполнительной власти Чувашии возросла на 3,2% и достигла 33,1 тыс.рублей. Для сравнения, в I квартале 2016 года (последние данные Чувашстата) средняя зарплата педагогов в Чувашии составляла 21 270,4 рублей.
Отметим, что увеличивая себе зарплату, власти ломают голову над тем, как ещё сэкономить на малоимущих в Чувашии. Напомним, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя в соответствии с федеральным законом принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Наиболее скандальным стало урезание соцвыплат в отношении ветеранов труда: в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии. За ветеранов вступилась прокуратура, выиграв первые суды.
В Чувашии решают, как ещё можно сэкономить на малоимущих. Власти Чувашии просчитались на прожиточном минимуме и соцгарантиях
Примечательно, что в администрации главы Чувашии (без учёта руководителя администрации) самые высокие оклады установлены для трёх должностей: две из них — руководящие (это должности руководителей секретариатов главы Чувашии и правительства Чувашии), а также должность пресс-секретаря главы республики. Оклад пресс-секретаря больше, чем оклады помощников главы Чувашии. Более того, размер денежного поощрения пресс-секретаря даже выше первого заместителя руководителя администрации главы региона: 6 против 5,6. На фоне новых повышенных зарплат высокооплачиваемых чиновников остальные меркнут. Стоит отметить, что по размеру средней зарплаты республиканских чиновников Чувашия находится в конце списка в ПФО.
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Напомним, в Чувашии весьма специфически интерпретируют директивы Кремля об оптимизации бюджетных средств и сокращении чиновничьего аппарата. Так, настоящем вызовом стала прошлогодняя новация руководства, когда вместо сокращения появились два новых вице-премьера — не отягощённых портфелями, но укомплектованных собственными аппаратами, кабинетами, машинами и приличными зарплатами. Кроме того, в администрации главы Чувашии вместо сокращения появились ещё 10 человек, и штатная численность чиновников аппарата увеличилась ровно на 10% — при этом в министерствах и муниципалитетах шли сокращения. Информационная буря затронула самые верхние слои: автор инициативы руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев не сдерживал эмоции — конфликты в «верхушке» нарастали с новой силой и носили угрожающий характер. Полгода спустя чувашские власти поэтапно отыграли назад, сначала отправив в отставку одну из пары вице-премьеров, затем отдельных министров повысили в статусе, наделив приставками «вице», под занавес избавились от второго вице-премьера, понизив его до министра.
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Чиновников в Чувашии стало меньше. Сокращение не коснулось только администрацию главы Чувашии
ИА REGNUM приводит размеры вознаграждения и поощрения лиц, замещающих государственные должности Чувашии, на основе документов, включая декларации действующих чиновников
О денежном содержании государственных гражданских служащих Чувашской Республики (выборочно)
9628
9126
9126
7846
7846
7574
7574
7396
7340
6854
5952
5952
5771
5500
Оклад и доходы отдельных сотрудников администрации главы Чувашии за 2015 год
|Оклад (рублей в месяц)
|Доход по основному месту работы за 2015 год
|Руководитель администрации Юрий Васильев
|46 336
|2,71 млн
|Руководитель секретариата Кабинета министров Александр Краснов
|9628
|1,185 млн рублей
|Замруководителя Лариса Силова
|8753
|1 млн
|Помощник главы ЧР Татьяна Михайлова
|8278
|1,036 млн рублей
|Помощник главы ЧР Вячеслав Печников
|8278
|936,5 тыс. рублей
|Помощник главы ЧР Юрий Петров
|8278
|710,4 тыс. рублей
|Замруководителя администрации Сергей Вязовский
|8278
|988,5 тыс. рублей
|Пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова
|9628
|705 тыс. рублей