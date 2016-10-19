Чебоксары, 19 октября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Чувашские чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат. Сделано это довольно бесхитростно: не за счёт увеличения оклада — дабы не вызвать праведное возмущение нищающего в кризис населения, а за счёт прироста денежного поощрения. Ну, а что: выборы прошли — теперь можно принимать непопулярные решения, увеличив для себя кусочек тающего бюджетного пирога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат

Правительство Чувашии решило поощрить армию региональных чиновников денежными поощрениями. В октябре Кабинет министров принял постановление об изменении принятых в 2013 году решений об окладах и ежемесячном поощрении госслужащих всех должностей и лиц, замещающих госдолжности, включая руководство республики. В новой редакции оклады всем оставили прежними, а вот размер поощрения вырос.

О цене щедрости этого бюджетного дара можно судить путём простых арифметических подсчётов. К примеру, для главы Чувашии ежемесячное вознаграждение осталось на уровне 56 626 рублей, а коэффициент поощрительных увеличен с 2,25 до 2,46 (количество месячных вознаграждений). Причём у главы региона, наряду с членами правительства, — наименьший рост данного коэффициента. В абсолютных цифрах размер ежемесячного поощрения для первого лица республики увеличится со 127,408 тыс. рублей до 139,3 тыс. рублей — увеличение на 11,89 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к зарплате главы Чувашии — почти 143 тыс. рублей. И так — по каждому чиновнику.

На сколько в итоге увеличивается фонд оплаты труда государственных служащих (то есть сколько потребуется средств из республиканского бюджета), не сообщается. Контрастом в этой арифметике выступают данные Чувашстата. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в январе-августе текущего года упали на 12,3%, среднедушевые доходы жителей составили 17,9 тыс. рублей. Реальная среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чувашии снизилась в январе-августе на 0,8%, составив 21 821,3 рубля.

Что касается средней зарплаты чиновников в Чувашии, то среди органов власти наибольшая зарплата традиционно у республиканских бюрократов. По данным статистики, в I полугодии 2016 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата у служащих в органах исполнительной власти Чувашии возросла на 3,2% и достигла 33,1 тыс.рублей. Для сравнения, в I квартале 2016 года (последние данные Чувашстата) средняя зарплата педагогов в Чувашии составляла 21 270,4 рублей.

Отметим, что увеличивая себе зарплату, власти ломают голову над тем, как ещё сэкономить на малоимущих в Чувашии. Напомним, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя в соответствии с федеральным законом принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Наиболее скандальным стало урезание соцвыплат в отношении ветеранов труда: в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии. За ветеранов вступилась прокуратура, выиграв первые суды.

В Чувашии решают, как ещё можно сэкономить на малоимущих. Власти Чувашии просчитались на прожиточном минимуме и соцгарантиях

Примечательно, что в администрации главы Чувашии (без учёта руководителя администрации) самые высокие оклады установлены для трёх должностей: две из них — руководящие (это должности руководителей секретариатов главы Чувашии и правительства Чувашии), а также должность пресс-секретаря главы республики. Оклад пресс-секретаря больше, чем оклады помощников главы Чувашии. Более того, размер денежного поощрения пресс-секретаря даже выше первого заместителя руководителя администрации главы региона: 6 против 5,6. На фоне новых повышенных зарплат высокооплачиваемых чиновников остальные меркнут. Стоит отметить, что по размеру средней зарплаты республиканских чиновников Чувашия находится в конце списка в ПФО.

Читайте также: Доходность политиков: рейтинг богатства членов правительства Чувашии

Напомним, в Чувашии весьма специфически интерпретируют директивы Кремля об оптимизации бюджетных средств и сокращении чиновничьего аппарата. Так, настоящем вызовом стала прошлогодняя новация руководства, когда вместо сокращения появились два новых вице-премьера — не отягощённых портфелями, но укомплектованных собственными аппаратами, кабинетами, машинами и приличными зарплатами. Кроме того, в администрации главы Чувашии вместо сокращения появились ещё 10 человек, и штатная численность чиновников аппарата увеличилась ровно на 10% — при этом в министерствах и муниципалитетах шли сокращения. Информационная буря затронула самые верхние слои: автор инициативы руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев не сдерживал эмоции — конфликты в «верхушке» нарастали с новой силой и носили угрожающий характер. Полгода спустя чувашские власти поэтапно отыграли назад, сначала отправив в отставку одну из пары вице-премьеров, затем отдельных министров повысили в статусе, наделив приставками «вице», под занавес избавились от второго вице-премьера, понизив его до министра.

Читайте также: Глава Чувашии согласен с REGNUM: вице-премьерами стали министры

Чиновников в Чувашии стало меньше. Сокращение не коснулось только администрацию главы Чувашии

ИА REGNUM приводит размеры вознаграждения и поощрения лиц, замещающих государственные должности Чувашии, на основе документов, включая декларации действующих чиновников

О денежном содержании государственных гражданских служащих Чувашской Республики (выборочно)

9628

9628

5,5

6

Руководитель секретариата Кабинета министров 9126 9628 5,5 6

Пресс-секретарь главы ЧР 9126 9628 5,5 6

Первый замруководителя администрации главы ЧР 8297 8753 5,1 5,6

Замруководителя администрации главы ЧР 7846 8278 4,7 5,1

Помощник главы ЧР 7846 8278 5,5 6

Руководитель секретариата премьера 7574 7991 5,5 6

Руководитель аппарата Госсовета 7574 7991 5,6 6,1

Глава госкомитета, службы 7396 7803 4,5 4,9

Первый замминистра 7340 7744 3,9 4,3

Начальник управления главы ЧР 6854 7231 4,1 4,5

Помощник спикера Госсовета 5952 6279 3,1 3,4

Пресс-секретарь спикера Госсовета 5952 6279 3,1 3,4

Помощник министра 5771 6088 3 3,3

Пресс-секретарь министра 5500 5803 2,6 2,8

Оклад и доходы отдельных сотрудников администрации главы Чувашии за 2015 год