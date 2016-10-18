Москва, 18 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Кирпичная четырёхэтажка 1958 года постройки, расположенная в Савёловском районе на улице Мишина, превратилась в современный девятиэтажный дом. Старую и новую части дома разделяет технический уровень. Квартиры, расположенные в верхней части здания, уже подключены к инженерным сетям: в них есть вода, тепло и свет, отчитались на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«Заселиться в дом жильцы смогут до конца года после того, как будет получено заключение о соответствии (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию», — отметили в департаменте градостроительной политики города Москвы.

В ведомстве рассказали, что с помощью более гибкой планировки в верхних этажах здания удалось расположить значительно большее количество квартир, здесь их 30 против 16 в нижней части здания. А также добавили, что поскольку работы по надстройке профинансировали жители дома, то и большая часть новых квартир достанется им.

Что касается основных технических моментов проекта, то, например, чтобы дом не сложился под тяжестью надстройки, по периметру каркаса установили поддерживающие бетонные колонны, которые соединили монолитными стенами. Для увеличения площади старых квартир строители снесли оконные блоки и установили обогреваемые лоджии. У дома появилось два лифта, которые вынесли на внешнюю стену. Также были полностью заменены электропроводка и другие коммуникации. При этом жильцов на время ремонта не отселяли.

«Монолитную часть здания можно сравнить с футляром. Кирпичная часть осталась внутри под монолитными конструкциями, она полностью защищена от воздействия внешних факторов второй стеной», — заключили в департаменте.

Стоит добавить, что в Москве сформирован перечень из 40 жилых домов, которые технически возможно надстроить дополнительными жилыми этажами. Собственники пяти из них на общих собраниях приняли решение о проведении реконструкции. А по двум объектам уже поданы заявки на разработку градостроительных планов земельных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по надстройке дома без отселения жильцов уже был признан городскими властями успешным. И в Москве есть все условия для продолжения проекта, составлен список из 1214 жилых домов, которые, как считают в Стройкомплексе, можно не только надстроить, но и расширить.

Подробности читайте здесь: В Москве решили продолжить проект по надстройке домов без отселения жильцов