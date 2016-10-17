Екатеринбург, 17 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге областной градостроительный совет утвердил проект размещения нового храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспондент ИА REGNUM.

Святая великомученица Екатерина

Специально созданная комиссия предложила три варианта проекта установки храма. Во всех случаях предполагалось установка храма на насыпном острове, либо на насыпном берегу.

Теперь утверждённый градостроительным советом Екатеринбурга вариант будет рассмотрен на областном архитектурно-градостроительном совете. В проекте предлагается соорудить искусственный остров площадью 8,8 тысяч квадратных метров в бухте городского пруда, который будет повторять береговой контур. Также предполагается вскрытие впадающей в пруд реки Мельковка и строительство через неё семи мостов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, идея возвести храм в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда, появилась ещё весной текущего года.

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Впоследствии, на заседании градостроительного совета идея была поддержана, однако участники так и не смогли определить место. Тогда было решено поручить комиссии выбрать вариант установки храма, либо «на воде», соорудив насыпной остров, либо на берегу городского пруда.

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Отметим, что также предлагались и другие более экстравагантные площадки, и архитектурное исполнение культового сооружения. Так, группа архитекторов предложила установить храм на месте недостроенной телевизионной башни и прилегающих к ней территориях.

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Напомним, что новый храм высотой 62 метра запланировано построить к 300-летию Екатеринбурга, которое город будет отмечать в 2023 году.

Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, строительство храма на насыпном острове будет излишне «забюрократизировано», так как потребует большего количества согласований.