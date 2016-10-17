Вильнюс, 17 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд сегодня, 17 октября, решил удовлетворить просьбу пострадавшего в событиях 13 января 1991 года Робертаса Повилайтиса и его представителя Альбертаса Буты допросить в качестве свидетеля бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева и пригласить его на заседание суда, сообщили ИА REGNUM в суде.

Veni Михаил Горбачёв

Суд постановил, что в качестве свидетелей можно допрашивать лиц, которым известны обстоятельства дела из-за служебной или другой должности, также было учтено, что во время допросов свидетели на раз упоминали, что у Горбачева, возможно, есть сведения об обстоятельствах дела, рассматриваемого судом.

По словам председателя судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене, России через Министерство юстиции будет представлена просьба об оказании правовой помощи. «Сколько придется ждать ответа, пока неясно, но на рассмотрение дела это не повлияет», — утверждают в суде.

Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.

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