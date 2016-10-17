Самара, 17 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Самарский Фонд капремонта опять уличен в неэффективном расходовании бюджетных средств и взносов населения: он платит за невыполненные работы, за некачественную реставрацию исторических зданий, после которой фасады изуродованы трещинами и отслоением краски, а также вкладывает средства в ненужную документацию и ненадлежащим образом реагирует на жалобы населения. Об этом сообщает Счетная палата региона, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Счетной палатой Самарской области проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» за период 2014—2015 годы и истекший период 2016 года».

Читайте также: Самарский Фонд капремонта уличили в завышении стоимости работ

В проверяемом периоде за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета на оказание господдержки собственникам жилья, Фонд осуществил реализацию мероприятий по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в 504 многоквартирных домах, организовал выполнение кап ремонта общедомового имущества в 302 домах.

Выборочной проверкой результатов проведенного ремонта в 8 домах установлено, что в нарушение законодательства и условий заключенных договоров Фонд принял и оплатил подрядчикам невыполненные работы по капремонту на общую сумму 1 млн 109,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств регионального — 573,1 тыс. рублей, указано в документе.

«Фондом ненадлежащим образом осуществляется контроль за ходом проведения кап ремонта, за устранением выявленных дефектов в период действия гарантийного срока. Обращения граждан в органы государственной власти по устранению нарушений при проведении капитального ремонта свидетельствуют об отсутствии у Фонда надлежащих взаимоотношений с жильцами многоквартирных домов по совместному устранению выявленных недостатков».

«Проверкой также установлено, что при формировании региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах включались дома, которые были признаны ветхими, аварийными и подлежащими сносу (56 домов). Проведение капремонта в таких домах является нецелесообразным. В 2015 году указанные дома были исключены из плана работ. При этом до исключения домов из плана за счет средств областного бюджета разработана проектная документация, которая не будет применяться в дальнейшем для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Таким образом, средства на разработку проектной документации в сумме 4 млн 877,8 тыс. рублей. использованы неэффективно».

Читайте также: В самарском Фонде капремонта высокие зарплаты и красивые отчеты

«Кроме того, в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году Фондом заключены договоры подряда на выполнение реставрационных работ и подготовку научно-проектной документации для реставрации объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волги. Фонд ненадлежащим образом исследовал и оценил представленные подрядчиком документы и необоснованно заключил дополнительные соглашения на увеличение цены двух договоров подряда, допустив неэффективное расходование средств областного бюджета в сумме 7 млн 086,9 тыс. рублей», — сообщает ведомство.

«Выборочной проверкой реставрации 7 объектов культурного наследия установлено, что в нарушение действующего законодательства и условий заключенных договоров Фонд принял и оплатил подрядчику невыполненные ремонтно-реставрационные работы в сумме 1 млн 965,3 тыс. рублей. В ходе осмотров совместно с областным Управлением государственно охраны объектов культурного наследия, после ремонтно-реставрационных работ установлены дефекты на фасадах зданий: горизонтальные и вертикальные трещины, отслоение покрасочного слоя на декоративных лепных элементах карнизов и цокольной части стен, неровности штукатурного слоя, частичное отслоение штукатурного слоя на стенах и цокольной части фасадов зданий. В отношении двух объектов реставрационные работы не начинались».

«В нарушение положения о закупках сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Фондом на официальном сайте в установленные сроки не размещаются. Установлен ряд нарушений в части соблюдения норм трудового законодательства. По результатам контрольного мероприятия вынесено представление руководителю «Регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта».

По информации Счетной палаты, итоги проверки направлены в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, в министерство управления финансами области, в Государственную инспекцию труда и УФАС, а также губернатору Николаю Меркушкину и в Самарскую Губернскую думу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, деятельность самарского Фонда капремонта с начала его основания давала повод для громких скандалов — на фоне пробуксовки программы капремонта и сомнительного качества выполненных работ руководство Фонда приобрело автомобиль Land Cruiser Prado. Не менее скандальной стала новость о том, что в самарском Фонде капремонта средняя зарплата сотрудников составляет 69 тыс. рублей.

По итогам проверки Госфинконтролем в 2016 году установлено, что Фонд капремонта допустил завышение стоимости работ и материалов. К примеру, из 20,9 млн рублей, израсходованных Фондом на ремонт домов, 3,5 млн рублей — сумма завышенных расценок.

Читайте также: В cамарском Фонде капремонта зарплата в 2,5 раза выше средней по региону

А также: Самарский Фонд капремонта уличили в завышении стоимости работ

Напомним, с 1 июля 2016 года власти региона подняли для населения размер взноса на капремонт. «Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с 1 июля 2016 года увеличен с учетом индекса потребительских цен на услуги ЖКХ (2016 год по сравнению с 2015 годом) на 7,5%, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», — сообщил ИА REGNUM консультант департамента информационной политики администрации губернатора Игорь Волынкин.

Читайте также: Самарский фонд капремонта вынудили отказаться от Toyota Land Cruiser