Душанбе, 17 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Жители районов республиканского подчинения Таджикистана жалуются на систематические отключения электроэнергии в течение последней недели, из-за которого света в домах таджикистанцев нет по 14−16 часов в сутки. Полноценная подача электричества отмечена только в Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает «Азия-Плюс».

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В Национальном энергохолдинге «Барки точик» утверждают, что отключения связаны с проведением профилактических работ для подготовки к зиме.

По словам пресс-секретаря компании Нозира Едгори, сегодня в республике производится достаточно электроэнергии для обеспечения нужд населения, организаций и предприятий. Однако уточнять объемы ежесуточного производства электричества он отказался.

«Когда лимит на потребление электроэнергии будет введен, мы сообщим об этом», — заявили в пресс-службе энергохолдинга.

ИА REGNUM напоминает, что в последние несколько лет в период с середины осени до середины весны из-за снижения проточности реки Вахш в Таджикистане уменьшаются объемы выработки электроэнергии, которая производится за счет воды, накопленной в водохранилищах ГЭС страны в летний период. Это приводит к острому энергодефициту в зимние месяцы, и в республике ежегодно вводится лимит на подачу электричества.

В 2015 году о введении ограничений энергопотребления было объявлено 19 октября, однако к этому времени уже несколько недель из регионов Таджикистана поступали сообщения об отключениях света в домах граждан. Установленный энерголимит действовал до 23 февраля 2016 года.