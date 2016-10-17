Воронеж, 17 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Центральными событиями минувшей недели, 10−16 октября, стали «добровольный» уход с поста председателя областной избирательной комиссии Владимира Селянина, задержание бывших и действующих руководителей Воронежского авиазавода, а также, под конец недели — столкновения воронежских и московских фанатов. Все эти темы — в обзоре СМИ ИА REGNUM.

Караваджо. Принесение в жертву Исаака. 1602

«Сакральная жертва» воронежской политики

Владимир Селянин все же покинул пост председателя Воронежской областной избирательной комиссии — об этом стало известно 13 октября, после встречи Селянина с главой региона Алексеем Гордевым.

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Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», среди причин ухода Селянина были названы «пенсионный возраст» и рекомендации ЦИКа, а «из-за махинаций с голосами жителей на думских выборах в регионе никого не уволили».

Между тем, напоминает издание, фактически причиной стал «скандал, связанный с подсчетом голосов на выборах в Госдуму на двух участках в столице Приднестровья Тирасполе. Участки были «привязаны» к Воронежской области, а итоги голосования на них в ГАС «Выборы» вводили в территориальном избиркоме Ленинского района Воронежа. «Справедливой России» там приписали 4 тыс. «лишних» голосов, а после разгоревшегося скандала вернули «Единой России». В итоге первому номеру воронежской региональной группы справороссов банкиру Абубакару Арсамакову так и не достался мандат депутата Госдумы». В начале октября, напоминает издание, ЦИК выразил недоверие Селянину и рекомендовал ему покинуть пост.

«Владимир Селянин ссылался на то, что полученные из Приднестровья протоколы «плохо читались» — по его словам, вина за неверный ввод данных была на главе теризбиркома Владимире Матвееве. В ЦИК в такую версию не поверили, а господина Матвеева характеризовали как «честного и порядочного человека». ЦИК также направил в Воронеж ревизоров, которые проверяют не только подсчет голосов, но и финансово-хозяйственную деятельность облизбиркома», — пишет издание. При этом, напоминает «Коммерсантъ», сам Владимир Селянин еще за неделю до этого говорил, что не планирует покидать пост по собственному желанию.

Основным претендентом на пост главы избиркома, по данным издания, называют Сергея Хорунжего, который сейчас работает на посту секретаря комиссии.

Политолог Владимир Слатинов в беседе с изданием назвал Селянина «сакральной жертвой» — по его словам, «скандал получился достаточно громким для показательной реакции ЦИК и областной власти, но не таким страшным, чтобы делать оргвыводы в отношении областных чиновников. Кремль еще никого из губернаторов не увольнял за подобные выборные скандалы. Даже отставка Макина (Геннадий Макин, первый вице-губернатор Воронежской области — прим. ИА REGNUM ) означала бы фактическое признание того, что админресурс поддерживал справоросса. Поэтому выглядит вполне органичным увольнение непосредственного организатора избирательного процесса, а не его кураторов».

«Время Воронежа» между тем задается вопросом, получит ли Селянин «золотой парашют».

«У Селянина, согласно региональному закону, она (пенсия — прим. ИА REGNUM ), с учетом региональных доплат, едва ли превысит 400 тысяч плюс единовременные выплаты, плюс льготы на лечение и проезд на отдых», — отмечает издание.

«Впрочем, депутат Померанцев весной этого года высказывал подозрение, что Владимир Селянин уже уходил на пенсию — вместе с некоторыми другими чиновниками, сработавшими по хитрой схеме: ушли на пенсию, получили «золотые парашюты», закрепили статус особых пенсионных выплат (пока не отняли) и через время вышли обратно на работу на свои должности», — напоминает «Время Воронежа».

Под крылом самолета…

Еще один громкий скандал разразился на прошлой неделе — стало известно о задержании ряда руководителей, как бывших так и действующих, крупнейшего воронежского предприятия, «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО). По данным следствия, речь идет о хищении 21 млн рублей.

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В числе задержанных правоохранители назвали бывшего гендиректора авиазавода Виталия Зубарева, его заместителя Александра Ткачева и советника Александра Лисицына. Зубарев отправлен под домашний арест, остальные фигуранты отпущены под подписку.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», фигурантам дела «инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами, выделенными из федерального бюджета на научные исследования, конечной целью которых должно было стать создание «гибкого серийного производства» самолета Ан-148. Этот ближнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский лайнер, который долгое время был флагманским проектом ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, управляет воронежским авиазаводом). В 2010 году ВАСО выиграло конкурс Минобрнауки и за три года получило разными траншами 298 млн руб. на создание системы серийного выпуска самолетов. Партнером завода в рамках соглашения стал Воронежский политехнический университет».

«Полицейские заинтересовались расходованием средств Минобрнауки больше года назад. В июле 2015 года областное ГУ МВД попросило местное управление Росфиннадзора провести проверку финансирования проекта. Ревизия, занявшая несколько месяцев, выявила ряд нарушений, в частности несоблюдение порядка финансирования со стороны ВАСО. Но главное — проверяющие зафиксировали отсутствие фактических результатов. Как следует из итогового документа проверки, участники проекта в результате его реализации должны были получить девять патентов, однако было подано всего две заявки на патентование, а ВАСО при этом не получило ни одного патента. Кроме того, представители Росфиннадзора не обнаружили следов применения разработок при производстве Ан-148».

ВАСО через арбитраж добилось признания проверки незаконной, однако ее результатами уже заинтересовались в полиции: правоохранители увидели в одном из контрактов, заключенном в рамках проекта, признаки мошенничества.

«Договор был заключен между ВАСО и ЗАО «Воронежский сервисный центр станкостроения», основным владельцем которого является Александр Лисицын. По версии следствия, ВАСО перечислило этому ЗАО 21 млн руб. за фиктивные работы, которые на деле выполняли сотрудники самого авиазавода», — пишет издание.

«Расходование этих субсидий Минобрнауки на ВАСО исследовали больше года. Силовики приходили и спрашивали у Зубарева: а тут точно все нормально и все потрачено ровно так, как надо? Он отвечал утвердительно, объяснял, и эти ответы всех устраивали. А теперь вдруг полицейские решили, что он и его помощники — преступники», — сказал источник «Ъ» в окружении Виталия Зубарева. Этот же источник заявил, что «из материалов дела видно, что полицейские просто не понимают суть научных исследований».

«Сырная столица»

Воронеж претендует на звание «сырной столицы», пишет «Российская газета». По данным Росстата за шесть месяцев, пишет издание, Воронежская область оказалась на втором месте в стране по объему производства сыров и сырных продуктов.

«Делать популярный тильзитер в Калаче готовились еще до введения эмбарго. Местный сырзавод вошел в состав холдинга, а тот привлек к сотрудничеству датскую компанию Arla. Калачеевское предприятие стало ее единственной производственной площадкой в России. Санкции на ввоз продовольствия придали проекту особую важность. Теперь здесь делают полутвердые сыры для розницы (товар через Москву и Санкт-Петербург поступает в федеральные сети) и сливочный крем для суши, роллов и чизкейков».

«Сырное» молоко должно содержать много белка и жира, иметь хорошие характеристики по микробиологии — иначе продукт может испортиться уже при созревании: приобрести горечь или неправильную консистенцию. На фермах советского образца, со «сборной солянкой» коровьих пород, добиться нужного качества зачастую не удается. Пришлось строить под Анной настоящую фабрику молока. Гуляют разве что до «карусели» и обратно. По нормам, принятым в СССР, коровы должны были проходить в день пять-десять километров. На каждом — теряли по два кило молока. Тогда три тысячи литров в год были рекордом, теперь норма — 7−10 тысяч…»

«Компании поменьше сосредоточены на мягких и рассольных сырах, доля которых в общем объеме производства в России не так велика (по данным Global Reach Consulting — около семи процентов против 65 у полутвердых и твердых). Однако у них есть свой потребитель, а из-за небольшого срока хранения возить адыгейский или брынзу издалека нецелесообразно. В прилегающем к Воронежу селе Бабяково подобные сыры делают не только из коровьего, но и из козьего молока, а в Подгоренском районе — по болгарскому рецепту».

«Местные молодые сыры можно встретить как на полках супермаркетов, так и в интернет-магазинах для «продвинутых» потребителей. Так, «Клуб гурманов» поставляет сулугуни от фермера Руслана Скрипченкова из Нижнедевицкого района. «Папина лавка» предлагает целую линейку сыров из Владимирской области — с подворья Стефано-Махрищского женского монастыря, где при помощи итальянских технологов научились вырабатывать и качотту с каморцей, и твердые сорта. Небольшие по объемам поставки делают под заказ по мере созревания продукции — монастырская моцарелла пока не может выпускаться в промышленных масштабах. Покупатели принимают и условия, и цены — от одной до 2,6 тысячи рублей за килограмм».

Побои вместо благодарности

Число случаев нападения пациентов на врачей растет, почему — в материале газеты «Моё!».

Издание пишет о случае в больнице Лисок 27 августа — неадекватный пациент напал на женщину-рентгенолога.

«Татьяна Плетнёва работает в медицине 20 лет, последние шесть лет — рентгенологом. Она говорит, что уже привыкла к буйным нетрезвым пациентам, которых чаще всего привозят по выходным».

«Мы стараемся таких лишний раз не провоцировать, общаемся с ними, как с детьми, — рассказывает Татьяна. — И в ту ночь нам тоже привезли пьяного 23-летнего парня, которого избили в парке. Мне нужно было сделать ему рентген челюсти и черепа, чтобы выяснить, не угрожают ли травмы его жизни. Парень был вместе с родителями. Я предложила ему расположиться на рентгеновском столе, как ему будет удобно, и попросила назвать персональные данные. Но успела записать только его имя и фамилию. Неожиданно он вскочил со стола и с криком бросился на меня с кулаками. Всё было как в фильмах ужасов. Сначала он перевернул тумбочку и этажерку с бумагами, подбросив их в воздухе… В тумбочке вот дырка даже осталась… Я в испуге отскочила к стене, села на корточки и закрыла голову руками. Но парень схватил меня за руку, отвёл её в сторону и начал бить меня кулаком по голове. Я помню четыре удара, потом перестала понимать, что происходит. Родители парня даже не попытались меня защитить. Он бил меня, пока ему не надоело».

Охрану вызвала санитарка, находившаяся в этот момент за дверью, — она услышала грохот и крики.

«У Тани в тот день температура высокая была, а тут ещё и по голове били, она выглядела как-то потерянно, — рассказывает фельдшер Светлана Сошникова, которая в ту ночь была на дежурстве. — Мама этого буйного пациента долго уговаривала нас не вызывать полицию, предлагала Тане деньги на лечение».

Сначала врач согласилась не обращаться в полицию — в тот момент она, по ее словам, чувствовала себя настолько плохо, что хотела только одного — куда-нибудь прилечь. На следующий день ей стало хуже. Выяснилось, что у нее сотрясение мозга. Женщину госпитализировали, в больнице она пробыла девять дней. За все это время ни агрессивный пациент, ни его родственники никак не пытались с ней связаться. В итоге врач все же написала заявление в полицию.

«Врачи у нас на рабочем месте совершенно не защищены, — говорит Татьяна. — И не хотелось бы, чтобы случившееся со мной осталось безнаказанным. В этом заинтересованы и мои коллеги».

Молодой человек, напавший на врача, изложил журналистам свою версию произошедшего: «Я гулял в парке, упал и разбил нос. Меня на скорой помощи привезли в больницу на рентген. Рентгенолог стала кричать на меня, тем самым унижая моё человеческое достоинство, чем спровоцировала конфликт. Я не избивал её, а лишь ударил ладошкой. Она выскочила из кабинета, а через 15 минут вернулась с друзьями. Один из них меня избил у рентгенкабинета. У меня была операция, и предстоит долгое восстановление».

Впрочем, версия молодого человека не подтверждена ни документами, ни свидетелями: в карте вызова скорой медицинской помощи врач указал, что причина вызова криминальная, а у потерпевшего зафиксированы ушибы лицевой части головы, нижней челюсти, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда мы приехали на вызов, Иван был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Мы погрузили его в машину на носилках, — рассказала фельдшер скорой помощи Ирина Шмелёва. — С ним уже была его мама. Когда мы стали спрашивать о причине вызова, она сказала, что сына избили. Об этом мы сообщили в полицию, так как обязаны это делать в подобных случаях. Осмотрев его травмы, решили направить пациента на рентген черепа и челюсти…»

«Разговор о том, чтобы приравнять статус медиков к статусу полицейских для их защиты от буйных пациентов, ведётся давно. В прошлом году депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому ужесточается ответственность за нападение на врачей при исполнении ими служебных обязанностей — от 5 до 10 лет заключения. Но этот законопроект так и не был принят. Однако после нападения на рентгенолога в Орехово-Зуево (см. рубрику «В тему») при содействии Минздрава законодатели вновь вернулись к обсуждению закона об ужесточении наказания за причинение вреда здоровью медиков».

«С 2010 по 2012 год я работала на скорой помощи в Воронеже, — рассказывает фельдшер скорой помощи Ирина Шмелёва. — Но перевелась в Лиски после того, как меня избил пациент. Приехала на вызов, а у мужчины случилась белая горячка, и он накинулся на меня с кулаками. У меня была закрытая черепно-мозговая травма, шея вся в синяках. Тогда уголовное дело так и не возбудили. Конечно, мне и многим моим коллегам хотелось бы, чтобы нас приравняли к полицейским и нападение на медиков считалось тяжким преступлением. Или чтобы появилась возможность на опасные вызовы ездить с охраной».

Лебедь в городе

В Воронеже лебедь стал причиной громадной автомобильной пробки 12 октября, пишет «Комсомольская правда в Воронеже» .

На Ленинском проспекте, в районе остановки «Минская», из пруда вылез лебедь, который, пишет издание, «вероятно, решил наконец-то изучить окрестности. Путь животному преградила автомобильная дорога — но лебедь не испугался и зашагал прямо в поток машин».

«Я стояла на остановке, когда неожиданно прямо из-за пазика вылетел лебедь. Он испуганно размахивал крыльями. Наверное, автобус напугал животное. Он развернулся и опять побежал на дорогу. Все, кто стоял на остановке, так и ахнули», — рассказала «КП» очевидец произошедшего Виктория.

«К счастью, животное не пострадало. Как сообщают очевидцы, все автомобилисты бережно объезжали его. Непонятно, куда же хотела отправиться птица из своего родного пруда. Неравнодушные воронежцы помогли беглецу вернуться в безопасное место».

Бои футбольного значения

Завершилась неделя в Воронеже по-боевому — фанаты местного «Факела» и московского «Динамо» устроили самое настоящее побоище — сначала на улицах города, а затем уже и на стадионе. Арбитр даже был вынужден прервать матч и увести команды с поля.

Как пишет РИА «Воронеж», «конфликт спровоцировали болельщики «Динамо», которые скандировали оскорбительные речовки о болельщиках «Факела». Десяток болельщиков-москвичей перемахнули через ограждение своего сектора на Северной трибуне и побежали в сторону Восточной трибуны. Болельщики «Факела» выдвинулись навстречу, завязалась потасовка. После этого фанаты «Факела», сидевшие на Южной трибуне, покинули свой сектор и побежали к месту драки. Произошла масс стычка. Конфликт удалось уладить с помощью ОМОНа. После 15-минутного перерыва матч продолжился».

Главный тренер «Факела» Павел Гусев, комментируя конфликт, заявил: «Я понимаю эмоции болельщиков, но такие вещи не красят футбол. И то, что случилось сегодня на матче, — нечто из ряда вон выходящее! Специальные комиссии будут разбираться, кто стал зачинщиком инцидента, но тут, скорее всего, будут виноваты оба клуба. То, что случилось сегодня, — ничего общего с футболом не имеет. Обращаюсь к болельщикам — не надо портить футбольный праздник, тем более что в Воронеже собралась рекордная аудитория. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Но то, что случилось, не лезет ни в какие рамки!»