Москва, 14 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Благодаря профилактической работе МАДИ, количество нарушений правил остановки и стоянки в 2016 году снизилось на 6%. С января по сентябрь этого года инспекторами МАДИ, а также комплексами фото-видеофиксации было выявлено 614 599 нарушений. На 12% сократилось и количество задержаний в зоне действия знака «Работает эвакуатор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fill Парковка

«Такое значительное снижение количества нарушений сказалось на общем уровне безопасности на дорогах Москвы. За последние 5 лет общее количество ДТП в Москве сократилось на 20%», — подчеркнули в ведомстве.

Только порядка 20 жалоб, в которых граждане просят принять меры административного воздействия в отношении нарушителей правил остановки и стоянки, сотрудники инспекции регистрируют и обрабатывают ежедневно. Отметим, что по результатам таких обращений были скорректированы 47 из 60 маршрутов инспекторов.

Также МАДИ проводит работу по жалобам, связанным с неправильной парковкой рядом с детскими образовательными учреждениями и социальными объектами. Наспех брошенные автомобили затрудняют проход пешеходов, проезд других машин и спецтехники, а также создают аварийные ситуации.

«В настоящее время наша работа скорее профилактический характер, так как нарушений правил остановки и стоянки за 3 года работы стало существенно меньше. Присутствие на улицах города инспекторов стало действенной мерой, дисциплинирующей водителей и побуждающей соблюдать Правила дорожного движения», — заключили в инспекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы выразили обеспокоенность регулярными программными сбоями в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), в результате которых задерживается получение копий постановлений о штрафах. Встревоженный этим депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия») выдвинул предположение, что «материалы специально придерживаются, это пополнение бюджета»

Читайте подробности здесь: Лысаков просит МВД и Генпрокуратуру разобраться с задержками штрафов МАДИ