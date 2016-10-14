Екатеринбург, 14 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. На Среднем Урале активно обсуждаются инициатива губернатора Свердловской области об изменении архитектуры региональной власти, неожиданные кадровые решения и лишение мандатов трёх депутатов городской думы Екатеринбурга, которые считались «областными» в городском представительном органе. Мнения экспертов расходятся: одни считают, что происходит «разморозка» конфликтов внутри элитных групп, по мнению других, события являются реализацией достигнутых ранее договорённостей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Все эти события, по мнению некоторых экспертов, могут означать конец перемирия между областной администрацией и мэрией Екатеринбурга, которое было достигнуто перед осенними выборами.

Первое важное событие произошло буквально через неделю после выборов. В отставку подал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. По мнению политолога Александра Пирогова, решение об отставке стало итогом накопившихся противоречий в руководстве Свердловской области, которые обострились после того, как администрацию губернатора Евгения Куйвашева возглавил бывший замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов. А по мнению бывшего замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова, отставка связана с тем, что «ситуация внутри команды стала настолько непростой, что решили перегруппироваться».

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Решение об отставке пояснялось необходимостью выполнения майских указов президента и реформированием управленческого аппарата Свердловской области, который возглавит губернатор. Должность председателя правительства упраздняется. Но отметим, что в августе Евгений Куйвашев лично докладывал президенту о выполнении указов, во-вторых, обычно, когда руководство «по-хорошему» расстаётся с чиновником, ему сразу же предлагают новую вакансию. В данном случае этого не произошло, и сразу после отставки Денис Паслер отправился в отпуск. И хотя появились слухи о том, что после возвращения он проводит переговоры с администрацией губернатора о трудоустройстве, велика вероятность того, что опытному управленцу предложат работу в крупной коммерческой компании.

Таким образом, версия, согласно которой причиной отставки стало намерение отодвинуть от административного ресурса потенциального кандидата на предстоящих в 2017 году выборах губернатора, становится очень вероятной. Более того, Денис Паслер имел свои позиции в правительстве, но у нового главы администрации губернатора после реформы органов региональной власти, по всей вероятности, есть свои планы на будущие расстановки. Напомним, что после назначения на должность заместителя главы администрации губернатора Владимир Тунгусов начал принимать активное участие в формировании новой команды, в которую вошли в том числе чиновники из администрации Екатеринбурга.

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Другое важное событие, которое некоторые эксперты рассматривают как атаку на позиции «области» в Екатеринбурге, — это лишение мандатов трёх депутатов городской думы, Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Евгения Боровика.

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Эти депутаты считались лояльными областной власти и лоббистами её интересов в представительном органе столицы Среднего Урала. История осложняется тем, что изначально городской думой планировалось рассмотреть вопрос «О нарушении некоторыми депутатами городской думы законодательства о коррупции», так как, согласно новому законодательству, депутаты не подали своевременно декларацию о доходах. Но во время заседания поступило предложение сразу лишить их мандатов, которое и было поддержано депутатами городской думы. И здесь необходимо отметить, что не только Михаил Гаранин, Олег Хабибуллин и Евгений Боровик «проштрафились» с декларациями, их также не вовремя подали депутаты Олег Кагилев и Николай Антонов. Однако, в их отношении вопрос о лишении мандатов даже не рассматривался. Таким образом, лишение мандатов Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Евгения Боровика часть экспертов склонна расценивать как удар по позициям команды Евгения Куйвашева в Екатеринбурге.

По мнению руководителя центра анализа международной политики «Института глобализации и социальных движений» Михаила Нейжмакова, версия об атаке на позиции команды Куйвашева в Екатеринбурге имеет право на жизнь, но оставляет много вопросов. В частности, совершенно неизвестно, по каким позициям были достигнуты договорённости во время «перемирия» и на каких позициях окажутся Куйвашев и Тунгусов после окончания реформирования региональной власти. Он также не исключил, что низложенные депутаты попросту могли лишиться поддержки региональных властей. В любом случае Михаил Нейжмаков считает, что у Куйвашева достаточно поводов для оптимизма, и связано это с переходом Сергея Кириенко в администрацию президента. Он напоминает, что сотрудничество «Росатома», который ранее возглавлял чиновник, и свердловских властей было продуктивным, и после перехода Кириенко в АП Евгений Куйвашев может чувствовать себя увереннее. По мнению Михаила Нейжмакова, в любом случае нет никакой уверенности в том, что лишение мандатов трёх депутатов гордумы может стать причиной затяжного конфликта, сообщает regcomment.ru.

Как бы то ни было, депутаты могут быть восстановлены в своих полномочиях, если обратятся с соответствующим исковым заявлением в суд. Подобный прецедент уже был в Свердловской области, когда прокуратура настаивала на лишении полномочий не подавших вовремя деклараций о доходах депутатов гордумы Артёмовского. Суд встал на сторону депутатов, так как было установлено, что указ губернатора о порядке подаче сведений о доходах вступил в силу 12 июня, тогда как свои декларации депутаты должны были представить до 1 апреля 2016 года.

Более того, уже сейчас появились слухи, что Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Евгения Боровика могут восстановить в досудебном порядке, причём вопрос об этом будет поставлен в гордуме Екатеринбурга. По другим источникам, городские власти ни за что не допустят этого, а решение о лишении их мандатов было заранее со «всеми» согласовано, сообщает Znak.com.

В действительности сейчас трудно предугадать дальнейшее развитие событий. Некоторые моменты прояснятся уже 17 октября, когда на внеочередном заседании Законодательного собрания начнётся рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в Устав Свердловской области» в первом чтении и поправок к закону «О Правительстве Свердловской области». Именно после рассмотрения этих инициатив будут определены контуры новой архитектуры региональной власти, после чего можно будет определить, каким образом будут распределены портфели межу представителями свердловских элит. Что касается лишения мандатов трёх депутатов гордумы Екатеринбурга, несмотря на то, что эта история может получить обратный ход, уже сейчас выдвигавшие их партии подыскивают замену. И это тоже можно считать сигналом в пользу версии, что данная история уже исчерпана.

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