Астана, 14 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Казахстанские пограничники за 4 месяца пресечения попыток провоза наркотиков задержали более 7 кг героина, сообщает сегодня, 14 октября, Пограничная служба Комитета национальной безопасности о промежуточных итогах оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2016», начатого в июне.

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«С начала операции по сегодняшний день стражи государственных рубежей страны на разных участках госграницы задержали наркотические средства: героин — 7 кг 231 гр., гашиш — 12 кг 888 гр., марихуана — 185 кг 742 гр., марихуана невысушенная — 6 т 760 кг, психотропные таблетки «Травмадол» — 50 шт., семена конопли — 121,5 гр, семена мака — 100 гр., синтетическое наркотическое вещество «Спайс» — 4 гр., смола канабиса — 3 гр., культивированная конопля — 13 417 кустов. Обнаружена дикорастущая конопля — 5 гектаров», — отчиталась Погранслужба.

По данным ведомства, в рамках операции задержаны 156 граждан разных стран, среди них Казахстана — 87, России — 26, Узбекистана — 8, Киргизии — 33, Турции — 1, Азербайджана — 1.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Көкнәр-2016» (в переводе с казахского означает и «мак» и производные от него наркотики — ИА REGNUM ) еще продолжается.

Добавим, в феврале 2016 года казахстанские СМИ со ссылкой на выступление представителя МВД сообщили о том, что на территории республики ежегодно изымается более тонны героина, источником наркотрафика назвали Афганистан.

Стоит отметить также, что наркотики, изымаемые в Казахстане, традиционно направляются в Россию: в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) «Потоки опиатов через Северный Афганистан и Центральную Азию. Оценки рисков» 2012 года говорилось о том, что в 2010 году в Среднюю Азию «было ввезено около 90 тонн героина, из которых около 68 тонн в конечном итоге оказалось в руках у конечных потребителей. Практически весь героиновый поток в Россию из Афганистана проходит через Казахстан».

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