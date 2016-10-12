Стамбул, Турция, 12 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Уже в 2017 году начнется прокладка труб магистрального газопровода «Турецкий поток». Об этом сегодня, 12 октября, сообщил глава российского энергетического ведомства Александр Новак во время своего выступления в Стамбуле на Всемирном энергетическом конгрессе.

gasrotonde.info Газопровод

Министр энергетики РФ сказал, что в следующем году начнутся работы по прокладке труб газопровода. Завершатся эти мероприятия к концу 2019 года. Новак также сообщил, что Москва и Анкара обсудили систему скидок на российское голубое топливо для Турции. Точная цена на энергоноситель пока не озвучивается, так как обсуждение этого вопроса еще идет.

Напомним, что 10 октября министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак в присутствии президента России Владимира Путина и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». По словам российского лидера, был урегулирован вопрос предоставления турецкой стороне скидки к цене на поставляемый российский газ. Турецкий президент сказал, что работы по реализации проекта ускорят, а еще нагонят сроки по графику строительства АЭС «Аккую».

На следующий день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительные работы по «Турецкому потоку» начнутся в 2018 году. В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что соглашение в части начала реализации проекта, та статья, которая говорит о начале реализации и строительства проекта, вступает в силу с момента его подписания. То есть дан старт реализации проекта. По плану, непосредственно строительство стартует в 2018 году. Согласно условиям соглашения, 100% морского участка «Турецкого потока» будут принадлежать России, сухопутная часть — Турции. Важно отметить, что глава «Газпрома» отметил, что скидка, предоставляемая РФ на поставки турецкой Botas, будет увязана с «объемами поставок российского газа на турецкий рынок», и добавил, что нынешняя цена уже и так весьма конкурентоспособна.

Что касается самого соглашения, то, как ранее писало ИА REGNUM, Россия включила в соглашение по проекту «Турецкий поток» право отказа от реализации второй нитки газопровода. В случае отказа от прокладки второй нитки, «Газпром» будет компенсировать Турции убытки по соглашению в объемах, которые стороны укажут в дополнительном соглашении. Здесь важно понимать, что первая нитка «Турецкого потока» предназначена сугубо для турецкого внутреннего рыка. Вторая — для поставок российского голубого топлива европейским потребителям.