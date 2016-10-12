Хабаровск, 12 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края создадут специальный электронный реестр инвалидов. В электронную базу данных внесут всех жителей региона с инвалидностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края. Тем временем, самим инвалидам вместо электронной базы, как воздух нужна доступная среда.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пандус для инвалидов на перроне жд вокзала

Читайте также: «Доступная» среда: Смертельный аттракцион на лебедке в инвалидной коляске

На сегодняшний день данные о 78 тысячах людей с ограниченными возможностями, из которых 5 тысяч — дети, есть в муниципальных, краевых и даже федеральных ведомствах. Но вот информации, описывающей реальное положение того или иного человека, нет.

«С помощью электронного реестра мы сможем узнать реальное положение каждого инвалида, выявить потребности, предпочтения этой категории граждан. Социальные работники смогут увидеть, есть ли у человека образование, работа, какие услуги он уже получает, а в каких нуждается. На основании этих данных для каждого инвалида мы сможем подобрать оптимальные управленческие решения, которые облегчат его жизнь», — сообщила начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов Ирина Рощина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пандус на виадуке к железнодорожному вокзалу

Ужасающее состояние пандусов на виадуке к железнодорожному вокзалу должно лечь в основу благого начинания хабаровских чиновников. Местным инвалидам, особенно колясочникам, как, впрочем, и всем инвалидам, проживающим в глубинке, часто требуются поездки в медицинские учреждения краевой столицы. Для того, чтобы попасть в эти учреждения, инвалиду необходимо сесть в поезд, сообщением Ванино — Хабаровск. Но прежде инвалид должен умудриться попасть на железнодорожный вокзал. И вот это — самая сложная, практически невыполнимая для человека в инвалидной коляске, часть пути.

Читайте также: В Приморье губернатору предлагают добраться до работы в инвалидной коляске

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пандус на виадуке к железнодорожному вокзалу

Виадук длинный, высокий, с несколькими маршами крутых ступеней. Прямо по этим ступеням проложены некие конструкции, напоминающие рельсы. Расположены «рельсы» почти отвесно. На некоторых маршах устроители такой вот «доступной» среды решили обойтись без «рельсов».

Преодолеть такие «пандусы» сможет разве что профессиональный велорайдер — человек, виртуозно владеющий горным велосипедом и собственным телом. Понятно, что таких способностей у инвалидов — колясочников нет.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пандус на виадуке к железнодорожному вокзалу

Но, допустим, что каким-то чудом инвалид сумеет добраться до перрона. Радость его будет преждевременной. Здесь колясочника подстерегает еще одна напасть в виде перронных пандусов — почти отвесных, бетонных, с торчащими из них здоровенными железными петлями. Спуститься по такому даже здоровому человеку не под силу. Да и мастер по горному велоспорту вряд ли рискнул бы — если велосипед зацепится колесом за петли, велосипедист угодит прямиком на рельсы.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пандус на виадуке к железнодорожному вокзалу

Начальник краевого отдела по вопросам реабилитации инвалидов Ирина Рощина уточнила, что пользоваться электронной базой данных про инвалидов смогут теперь и сами инвалиды. И у каждого даже будет свой личный кабинет. Для этого людям с ограниченными возможностями нужно будет зарегистрироваться на Едином портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем регионе, на Сахалине в доме, где проживает инвалид-колясочник, нет пандусов, и вообще ничего, отвечающего понятию «Доступная среда», и мужчина использует всевозможные подручные средства. Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как инвалид спускается с верхнего этажа дома через балкон, с помощью самодельной лебедки.

А в Приморье губернатору предложили добраться до работы в инвалидной коляске. Здесь люди с инвалидностью также отмечают низкую доступность городской среды. И проблема, по мнению самих инвалидов, в том, что власти реализуют программу по созданию доступной среды для галочки, не прислушиваясь и не учитывая мнения тех, для кого это делается.