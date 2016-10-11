Москва, 11 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Окончательное решение по законопроекту о запрете «беби-боксов» примет Госдума. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявила автор инициативы член Совфеда Елена Мизулина. «Официальный отзыв правительства — не есть определение судьбы законопроекта. Это — точка зрения правительства, к которой комитет Думы может прислушаться, а может принять и другое решение», — отметила сенатор.

Kirk Беби-бокс

Мизулина удивлена тем, что отзыв правительства несколько отличается от того, который уже рассматривался ранее на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Меня удивила ситуация связанная с заменой отзыва», — говорит Мизулина. «Я знаю регламент правительства РФ и знаю, что после принятия решения на правительственной комиссии по законопроектной деятельности составляется протокол, и само решение, в данном случае — официальный отзыв, только подписывается председателем или заместителем председателя правительства, который курирует деятельность этой комиссии», — пояснила она.

«Возникает вопрос: зачем тогда нужна правительственная комиссия, если ее коллегиальное решение с такой легкостью можно исправить. Сам смысл комиссии, и это указывается в положении о комиссии, заключается в выработке единого согласованного решения, отражающего позицию правительства по тому или иному законопроекту», — отметила сенатор. Она уверена, что «и в Госдуме и в Совете Федерации случившееся обязательно стало бы поводом для служебного расследования».

Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает внести в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» изменения, предусматривающие запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, и дополнить КоАП статьей 6.191, предусматривающей административную ответственность юридических лиц за создание условий для анонимного оставления детей после их рождения в виде наложения административного штрафа в размере от 1 млн до 5 млн либо административного приостановления деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.

Правительство дало официальный положительный отзыв на законопроект о запрете «беби-боксов» на территории России, подготовленны Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление», сообщила сенатор 28 сентября в своём микроблоге в Twitter. «Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения Россией положений Конвенции о правах ребёнка, поскольку существование в ряде субъектов федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6−9 и 19 данного международного договора. Правительством России законопроект поддерживается при условии его доработки с учётом имеющихся замечаний», — приводится текст отзыва кабинета министров на официальном сайте Елены Мизулиной.

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Однако 10 октября правительство выступило против законопроекта члена Совфеда Елены Мизулиной о запрете «беби-боксов» в предложенной редакции и настаивает на доработке инициативы. Официальный отзыв размещен на сайте правительства.