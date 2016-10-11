Бишкек, 11 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Референдум по вопросу о внесении ряда поправок в Конституцию Киргизии должен будет пройти в декабре 2016 года. Об этом заявил президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 октября, после церемонии вручения государственных наград за вклад в развитие исторического и культурного наследия, социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала республики, многолетний плодотворный труд, мужество и отвагу.

pixabay.com Флаг Киргизии

Киргизский лидер заострил внимание на том, что не все политики в стране и за рубежом довольны относительно стабильной обстановкой в Киргизской Республике.

«Есть очень много сил как за пределами страны, так и внутри нее, которые хотели бы раскачать обстановку в стране, потому что им дорог свой карман, свое будущее, но никак не будущее страны, а нам дорога наша страна и наше будущее, потому что мы можем быть счастливы только в нашей стране», — пояснил он.

Также глава государства высказал мнение, что главная ценность Киргизии — это ее граждане, и сравнил эту среднеазиатскую республику с Японией.

«Яркий пример — Япония. Там не то что нефти и газа нет, там даже воды недостаточно. Самое главное — это дух народа. Слава богу, этого у нас хватает. Пока есть у нас такой народ и такие люди, мы, по крайней мере в регионе, будем первыми», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что ряд фракций парламента Киргизии по инициативе Алмазбека Атамбаева разработали и вынесли на общественное обсуждение вопрос о проведении референдума о внесении в Конституцию этой среднеазиатской страны поправок, позволяющих расширить полномочия Кабинета министров и снизить его зависимость от парламента и президента, а также избегать в дальнейшем правовых коллизий, угрожающих суверенитету республики.