Хабаровск, 11 октября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. «Не скорая «скорая» — мужчина умер, не дождавшись врачей, массовое нашествие медведей, на российскую военную базу в Сирии срочно требуются парикмахеры — хабаровчане, профессор-насильник — в обзоре ИА REGNUM.

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Слишком долго

Очередное чудовищное происшествие в здравоохранении Хабаровского края. В рыбацком селе Датта в Ванинском районе мужчина, выходя из сельского магазина, оступился на лестнице и ударился головой о бетонный бордюр. У пострадавшего начались конвульсии. Продавец магазина безуспешно пыталась вызвать квалифицированную помощь», — сообщает краевая газета «Молодой дальневосточник XXI век».

«Мимо шли прохожие, но никто из них не обращал на пострадавшего человека внимания. Я позвонила по телефону «03», объяснила ситуацию, сказав, что человеку срочно нужна помощь. Но диспетчер скорой ответил, что на вызов машина с медиками не поедет — слишком долго добираться (от Ванино до Датты 20 км). Кроме того, диспетчер сказал, что в поселке должны быть свои врачи. Еще мне было сказано, что к тому времени, как машина доедет, человек придет в чувство и сам уйдет», — рассказала продавец Анна Павлова.

Неравнодушная селянка принялась дозваниваться до местного фельдшерского пункта. С трудом дозвонившись, она попросила фельдшера срочно прийти на помощь пострадавшему. В крошечном селе медику понадобилось 20 минут, чтобы дойти до места происшествия. Тем временем приступ у человека вроде бы прошел — он даже смог самостоятельно сесть на бордюр. Фельдшер провел стандартные манипуляции, односельчане помогли мужчине добраться до дома. Однако вскоре человеку стало хуже. Приезда скорой помощи он все же дождался — сутки спустя.

В больнице пострадавший впал в кому, а через три дня скончался. Как выяснилось — от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.

Журналисты издания попытались получить комментарии от местного медицинского руководства. Безуспешно: «Моя попытка дозвониться в учреждение здравоохранения Ванинского района ничего не дала. Главный специалист по оказанию медицинской помощи населению находится в отпуске. Главврач КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница» — на больничном. Заместитель главврача по клинико-экспертной работе Татьяна Цыбуля от комментариев отказалась. Неизвестно, почему вдруг медики срочно разъехались по отпускам и взяли больничные? Не из-за происшествия ли в Датте?» — резюмирует издание.

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Мишка косолапый по городу идёт

Медведи массово выходят на оживленные автомобильные трассы Хабаровского края, сообщило ИА «Амурмедиа».

Массовая вылазка медведей в свет не на шутку перепугала жителей Комсомольска-на-Амуре. Сразу четверо крупных косолапых вышли на Восточное шоссе и находились там достаточное время для того, чтобы очевидец, водитель одного из автомобилей, смог их сфотографировать. Примечательно, что дикие звери вышли на тот участок трассы, где расположены проходные гаражно-строительного комплекса, то есть туда, где всегда есть люди.

Ранее это же издание сообщало о нешуточном переполохе, который устроил медвежонок в садово-дачном товариществе под Хабаровском. Медвежонок разгромил пасеку, наелся меда и лег спать прямо на «месте преступления». Выспавшись, ушел в лес. Подоспевшие на вызов встревоженных дачников полицейские мохнатого хулигана не обнаружили. И продолжают отслеживать ситуацию.

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Цирюльник в Сирию за 120 тысяч рублей

Хабаровчан приглашают на заработки в Сирию, пишет ИА «Востокмедиа»

Специалисты для обслуживания военных требуются сугубо гражданские — повара, парикмахеры, водители. В дальневосточной столице уже производится набор персонала на российскую военную базу Хмеймим.

Вакансии опубликованы компанией «Военторг-Восток» в Хабаровске. Заработкам специалистов, решивших отправиться в воюющую страну, можно только позавидовать: например, парикмахер-универсал будет получать до 120 тысяч рублей. Соискателям предлагается трехразовое питание, официальное трудоустройство, командировка длится, как правило, два месяца.

Как пояснили изданию в «Военторг-Восток», «прямо сейчас в Сирию никто не отправит, сейчас набираем людей в резерв. Но соискатель должен быть жителем Хабаровского края. Из других регионов на работу в Сирию не берем. Таковы условия, поставленные вышестоящей организацией и ФСБ».

Претенденты на работу должны быть чисты перед законом. Все дорожные и прочие расходы берет на себя работодатель.

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Профессор-насильник?

В Хабаровском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении именитого юриста, доктора наук Игоря Полянского по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки, — написала «Комсомольская правда в Хабаровске».

По информации издания, знаменитого далеко за пределами региона юриста обвиняют в изнасиловании студентки. Следствие располагает двумя доказанными эпизодами. Сам Полянский вину отрицает.

В редакцию «Комсомолки» девушка обратилась для того, чтобы дело не смогли «замять» многочисленные влиятельные друзья профессора.

По словам потерпевшей, Полянский изнасиловал ее дважды. В первый раз — в офисе юриста, куда пара пришла после знакомства. Девушка утверждает, что Полянский угрожал ей, говорил, что служил в горячих точках и убить человека для него не проблема. Второй раз, как утверждает студентка, профессор вынудил ее вновь прийти к нему, угрожая обнародовать видеозапись первой встречи, якобы имеющуюся у него. Полянский, по данным издания, подал на девушку заявление в правоохранительные органы, полагая, что та разгласила тайну следствия. Однако в СМИ потерпевшая обратилась до возбуждения уголовного дела. По словам потерпевшей, она готова «пройти через весь ад судебного разбирательства» и рассчитывает, что суд, где работает много учеников и коллег Полянского, будет беспристрастным.