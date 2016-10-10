Белград, 11 октября, 2016, 00:21 — ИА Регнум. Правительство Сербии на заседании 11 октября обсудит «конкретные политические и правовые меры», которые может предпринять Белград после решения парламента Косово о взятии под контроль местных властей горно-обогатительного комбината «Трепча», пишет белградская газета «Политика».

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Сообщается, что премьер-министр Сербии Александр Вучич уже обсудил ситуацию со своим ближайшим окружением, министрами, директором канцелярии по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии, а также послами отдельных государств, чья позиция может повлиять на Приштину.

Как заявил глава канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич, Белград намерен использовать «все правовые, политические средства и все демократические, парламентские и непарламентские методы борьбы, чтобы защитить свои активы в провинции». При этом, по его словам, будут «приняты во внимание ситуация в Косово и необходимость сохранения хороших отношений со всеми в международном сообществе».

Отмечается, что Белград уже уведомил Брюссель о ситуации вокруг комбината «Трепча». В ответ пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич завила, что Брюссель готов посредником в переговорах в Белграда и Приштине «по всем темам, о которых две стороны достигнут согласия, и если будет найдена повестку дня для диалога».

В Сербии данный ответ расценили как указание на то, что диалога по «Трепче» между Белградом и Приштиной не состоится, поскольку косовские политики, объявив комбинат своей собственностью, отвергли возможность какого-либо дальнейшего обсуждения данного вопроса, отмечает издание. «Мы не дадим согласия на обсуждение комбината «Трепча» в Брюсселе, и это красная линия, с которой мы не сдвинемся» — заявил, в частности, премьер-министр Косово Иса Мустафа.

Тем временем сербские министры в правительстве Косово заявили о временном прекращении своей работы в знак протеста против отстранения партии «Сербский список», представляющей интересы сербского меньшинства в местном парламенте, от участия в решении вопроса по комбинату «Трепча». Временно «заморозили» свой статустакже десять депутатов от «Сербского списка».

«Правительство Косово, в состав которого мы вошли на основе коалиционного соглашения «Сербского списка» с крупнейшими албанскими политическими партиями, отказало нам в возможности какого-либо участия в процессе принятия решений по ключевым для положения нашего народа вопросам», — указали в совместном заявлении заместитель премьер-министра Косово Бранимир Стоянович, министр по делам местного самоуправления Любомир Марич и министр по делам меньшинств и репатриации Далибор Евтич.

Как передавало ИА REGNUM, парламент Косово вечером 7 октября принял закон, в соответствии с которым металлургический комбинат «Трепча» должен быть организован в акционерное общество, а все месторождения и всё имущество комбината — перейти в собственность края. После этого сотни протестующих вместе с сербскими министрами вышли на улицы, перекрыв дорогу, ведущую к предприятию. Белград расценил принятие закона в Приштине как акт воровства.

Напомним, в 1990-е годы, до войны на Балканах, «Трепча» производил до двух третей ВВП Косово. В настоящее время комбинат работает на минимальных мощностях, но остаётся при этом одним из важнейших экономических ресурсов в крае. При этом большая часть предприятия располагается на основной территории Сербии. Белград не признаёт односторонне провозглашённую в 2008 году независимость Косово и считает комбинат своей собственностью.

После отделения Косово от Сербии, комбинат перешёл в доверительное управление и был выставлена на продажу, однако из-за ряда сложностей приватизация не была осуществлена. До настоящего времени вопрос с комбинатом «Трепча» остаётся открытым.

В январе 2015 года ситуация вокруг предприятия стала одно из причин массовых беспорядков в Приштине, в ходе которых пострадали более ста человек.

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