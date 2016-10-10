Астана, 10 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Казахстанские депутаты недовольны работой Министерства иностранных дел страны. В ходе правительственного часа с участием главы казахстанского МИДа Ерлана Идрисова депутат нижней палаты парламента Маулен Ашимбаев сегодня, 10 октября, посетовал на то, что репутация страны за рубежом находится на неподобающем уровне, о чем свидетельствуют различные международные рейтинги.

Kasya Shahovskaya Одуванчик

«Наша страна потеряла 11 пунктов в мировом рейтинге конкурентоспособности и опустилась с 42 на 53 место. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, самыми проблематичными факторами для ведения бизнеса и привлечения зарубежных инвестиций в Казахстан являются инфляция, налогообложение, коррупция, доступ к финансированию и налоговое регулирование. Понятно, что не нужно преувеличивать значение международных рейтингов, часто они носят субъективный характер. Но в то же время, они демонстрируют, как Казахстан сегодня воспринимается за рубежом», — отметил депутат.

Однако пессимизм членов нижней палаты парламента чиновники не разделяют. По словам главы внешнеполитического ведомства Казахстана Ерлана Идрисова, Казахстан пользуется популярностью у инвесторов.

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился практически в пять раз и составил 5,7 млрд долларов (370 млрд руб.). По состоянию на 1 сентября 2016 года в Казахстане действует 19 тысяч 685 юридических лиц, филиалов и представительств с иностранным участием. Наибольшее число совместных предприятий действует с Россией, далее идут Турция, затем Нидерланды, Германия и Китай. В целом количество совместных предприятий по сравнению с показателем 2014 года в нынешнем году увеличилось почти на 25%. При участии МИД сейчас реализуется 304 проекта с включением ряда министерств на сумму 19 триллионов тенге (3,8 трлн руб.)», — отметил Идрисов.

Глава МИДа привел следующие цифры: на сегодняшний день в Министерстве по инвестициям и развитию прорабатывается 161 инвестиционный проект, в Министерстве сельского хозяйства — 69 проектов, в Министерстве национальной экономики — 54, в Министерстве здравоохранения и социального развития — 21 проект, в Министерстве энергетики — 59 проектов с иностранными инвесторами. По его словам, в настоящее время являются активными 220 проектов на общую сумму 30 млрд долларов (1,9 трлн руб.).

А вот сами граждане, по мнению чиновников, ухудшают имидж страны. К примеру, за январь-апрель 2016 года миграционные службы Южной Кореи депортировали 418 казахстанцев.

«Практически с каждого рейса казахстанского сейчас снимаются от 10 до 15, порой до 20 наших граждан, и отправляются домой. Корейские пограничные службы достаточно жестко относятся к нашим гражданам. Это имеет место быть. Мы проверяли, такие факты подтверждаются. По несколько дней они содержатся внутри здания аэропорта, в изолированном помещении. Не только наши граждане, но и все те, кто подлежат депортации», — сетовал в апреле 2016 года директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Ардак Мадиев.

По мнению Мадиева, предвзятое отношение южнокорейских миграционных органов к гражданам Казахстана сложилось из-за резкого роста количества нелегальных мигрантов. Он отметил, что тенденция появилась с момента подписания между двумя странами соглашения о введении безвизового режима.

«После подписания этого соглашения резко увеличился рост нелегальной миграции. На сегодняшний день в Южной Корее порядка 7 тысяч казахстанских граждан зарегистрировано. Из этого числа порядка 1600 граждан состоят на учёте как нелегальные мигранты и в ближайшее время подлежат депортации», — добавил Мадиев.

Напомним, в ноябре 2014 года между двумя странами было подписано соглашение о том, что казахстанцы при наличии действующего загранпаспорта могут посещать Южную Корею без оформления визы на срок не более 30 суток. В апреле 2016 года казахстанский МИД вынужден был напомнить своим гражданам, что соглашение распространяется исключительно на туристов, но никак не на тех, кто едет в Корею на заработки, учебу, ПМЖ или же с миссионерской целью.

За прошедшие с того момента пять месяцев ситуация, судя по всему, не изменилась. Как сообщил сегодня на правительственном часе Ерлан Идрисов, МИД до сих пор решает проблему с депортацией казахстанцев из Южной Кореи.

«Проводится разъяснительная работа в плане информирования наших граждан, что нарушение режима пребывания в Корее влечет за собой и административную, и уголовную ответственность порой, поэтому мы стремимся сократить поток наших граждан, которые нарушают миграционный режим в Корее, но не все случаи можем проконтролировать. Во всяком случае корейская сторона принесла нам извинения за некоторые случаи грубого обращения с нашими гражданами. Пока комплексного решения этой проблемы мы не нашли. В целом, хочу сказать, что, конечно, одной из главных задач посольства и консульских учреждений является защита наших граждан. Многие наши граждане сейчас выезжают за рубеж, география их поездок резко расширилась. Мы стремимся оказывать им максимальное содействие, стараемся информировать наших граждан о ситуациях в той или иной стране, делать упредительное информационное сообщение, если ситуация ухудшается, если там происходят политический кризис или природные катаклизмы», — констатировал он.

Не обошел глава ведомства своим вниманием и другую немаловажную тему — усыновление казахстанских детей иностранными гражданами. По его данным, на сегодняшний день свыше 8 тысяч усыновленных казахстанских детей живут за границей. При этом более 6 тысяч из них обрели новую семью в США.

Отметим, что эти цифры Ерлан Идрисов озвучил, отвечая на вопрос уполномоченного по правам детей в Казахстане Загипы Балиевой, которая подняла проблему усыновления детей иностранцами. В частности, она напомнила о гибели двух подростков, усыновленных в Казахстане американской семьей.

«В нашей работе есть достаточно серьезные пробелы. В том числе и в работе министерств образования и иностранных дел. В результате чего в одном штате стало возможным, когда убивают двух наших детей, усыновленных. В чем проблемы, с какими трудностями мы сталкиваемся?» — задала Балиева вопрос Идрисову.

«Мы постоянно занимаемся этой проблемой. МИД инициировал реформу в этой сфере. Мы присоединились к Гаагской конвенции, установили процесс регистрации зарубежных агентств, которые занимаются усыновлением, и поставили его под четкий контроль, в первую очередь внутри. До этого была ситуация, когда на этом поле работали и посредники, и наживались. От этого сильно страдали и дети, от этого страдали потенциальные родители. Сейчас процесс принятия решения по усыновлению стал без посредников. Мы сказали зарубежным партнерам: «Работаем через официально-уполномоченные агентства, которые должны пройти процедуру аккредитации здесь в Казахстане. Мы ставили жесткий вопрос перед Госдепартаментом США. Дело в том, что у них эти агентства находятся в прерогативе штатов. И Госдеп на них не имеет никакого контроля. Сейчас, как вы помните, процесс с американцами приостановлен. Мы сказали: «Пока не дадите исчерпывающую информацию о наших детях, в частности, по тому случаю с детьми. У нас был случай, когда нам не давали информацию еще по одному ребенку. Мы поставили принципиально вопрос, что мы прекращаем усыновление наших детей американскими гражданами до тех пор, пока не будет предоставлена информация и не исправят практику предоставления отчетов», — ответил Идрисов.

Между тем, по данным Министерства внутренних дел Казахстана, из республики на постоянное место жительства в другие страны ежегодно уезжают порядка 30 тысяч граждан. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Департамента миграционной полиции МВД Казахстана Серик Саинов.

«Если брать выезд на постоянное место жительство, то если в 2014 году 33 тысячи граждан выехали, в 2015-ом — 32 тысячи, в текущем году — 26 тысяч пока, но в среднем (ежегодно — ИА REGNUM ) 30 тысяч выезжают», — отметил Саинов.