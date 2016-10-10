Минск, 10 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Белоруссии в сентябре 2016 года по сравнению с августом 2016 года составил 100,7%, с декабрём 2015 года — 108,3%, сообщает Национальный статистический комитет республики.

belstat.gov.by Изменение цен и тарифов в Белоруссии в сентябре 2016 года

По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,9% и на 8,1% прибавил к уровню декабря 2015 года.

Данные за январь-сентябрь демонстрируют рост цен и тарифов к декабрю 2015 года на 8,3%. В том числе продовольственные товары подорожали на 6%, непродовольственные товары — на 7%, а услуги — на 16,3%.

Инфляция за январь-сентябрь 2016 года в сравнении с таким же периодом прошлого года демонстрирует рост на 12,1%: продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10,1%, а услуги — на 19,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение цен на товары и тарифов на услуги происходит на фоне кризиса, который длится с 2014 года. Власти Белоруссии повышают цены параллельно с сокращением реальных зарплат, что приводит к обнищанию широких слоёв населения.

«Цены расти не должны сейчас», — заявил15 августа Александр Лукашенко. По его мнению, в Белоруссии каждому созданы все условия для достойного заработка и производители в стране начинают выходить из той трудной ситуации, в которой они оказались в связи с положением на внешних рынках. Тем не менее, цены в Белоруссии повышают даже на те товары и услуги, в которых нет импортной составляющей. Следует также учесть, что в Белоруссии повышают цены на фоне снижения цен за рубежом, где также наблюдается дефляция.