Москва, 10 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум.



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Условия поставок российского газа в Белоруссию остаются прежними, Минск должен полностью выплатить долг за потреблённый газ и с пониманием отнестись к необходимости нормализации отношений с Москвой в нефтегазовой сфере. Об этом 10 октября на совещании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель правительства России констатировал накопившиеся проблемы в нефтегазовой сфере во взаимоотношениях с Белоруссией, отметив, что такую ситуацию «нельзя назвать нормальной». Накопленный союзной республикой долг за потреблённый газ продолжает расти, обратил внимание Дмитрий Медведев. Он сообщил также, что намерен после совещания обсудить данную проблему по телефону с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым.

Медведев подчеркнул: цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле и никакой корректировки не было произведено. Поэтому «необходимо погасить задолженность для того, чтобы восстановить нормальные хозяйственные отношения», сказал председатель правительства РФ.

Участвующий в переговорном процессе с белорусскими друзьями и партнёрами зампред правительства РФ Аркадий Дворкович сообщил, что стороны «вышли на финальную версию документа», однако переговоры не завершены. По его словам, белорусская сторона должна до 20 октября полностью погасить задолженность, которая превысила $300 млн и в дальнейшем своевременно производить полную оплату за потребляемый газ согласно действующему контракту.

«То есть наши партнеры вернутся к исполнению контрактов и надлежащим образом будут уплачивать ту цену, которая предусмотрена в контракте на основании существующей формулы», — уточнил Медведев.

Дворкович напомнил, что Москва и Минск ранее договорились о сотрудничестве в газовой сфере. Он также напомнил, что в рамках ЕАЭС общий рынок электроэнергии будет сформирован к середине 2019 года, а общий рынок газа — к 2025 году, однако проработка связанных с этим процессов требует продолжения работы сторон и переговоров.

Дворкович сообщил также о договорённостях с белорусской стороной после урегулирования «газового спора» вернуться к проблеме увеличения объёмов поставок российской нефти на белорусские НПЗ. В частности, сообщил он, из России будет поставлено 24 млн тонн нефти — как это и предполагалось в рамках индикативного баланса Союзного государства (при этом РФ утверждает графики поквартально), но не реализовано из-за поведения официального Минска. При этом белорусская сторона, по словам Дворковича, будет обязана поставлять на российский рынок 1 млн т нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, от чего белорусские друзья и партнёры не первый год уклоняются под различными предлогами.

Кроме того, сообщил Дворкович, есть вопросы по режиму переработки российской нефти на белорусских НПЗ, по объему переработки и по цене переработки. Решения имеющихся вопросов в нефтяной сфере будут оформлены новым соглашением между министерствами энергетики России и Белоруссии. В целом же, по словам Дворковича, стороны могут и желают сотрудничать в нефтяной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 10 октября в Минске совещания Александр Лукашенко заявил об урегулировании нефтегазового конфликта с Россией и анонсировал переговоры с Владимиром Путиным о судьбе Союзного государства Белоруссии и России. Зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко после доклада Лукашенко о достижении компромисса по нефтегазовому спору с Россией сообщил, что Россия существенно снизит стоимость газа для Белоруссии, увеличит поставки нефти и окажет республике другую помощь. При этом Семашко заявил, что долга Белоруссии за потреблённый российский газ не было и нет, отметив, что некие деньги России будут возвращены до 25 октября или даже позже, так как Минск намерен просить о рассрочке платежа.

«Мы должны эти деньги назад вернуть. Но взамен мы получили одномоментное существенное снижение цены газа уже в этом году и другую поддержку со стороны России. И далее (мы наметили и протоколом) обозначили траекторию снижения цены в последующие годы», — сообщил Семашко. Он также проинформировал, что Россия полностью загрузит белорусские НПЗ нефтью и существенно снизит стоимость газа, а Белоруссия отменит решение об увеличении в полтора раза тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории.

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